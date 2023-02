Deutsches Urlauberpaar in den Ötschergräben in Bergnot

So hatte sich ein deutsches Urlauberpaar seine Wanderung nicht vorgestellt. Der 26-Jährige und seine 22-jährige Partnerin waren am Sonntag bei widrigsten Wetterbedingungen mit strömendem Regen und starkem Wind, noch dazu mit nicht adäquater Ausrüstung, in den Ötschergräben unterwegs. Dabei verloren sie die Orientierung und kamen vom Weg ab. Nicht genug: Überdies zog sich der junge Mann eine Knieverletzung zu.

Um nicht noch mehr Risiko einzugehen, setzte das Paar einen Notruf ab. Die Alarmierung der Bergrettung Mitterbach erfolgte gegen 19.10 Uhr. 17 Bergkameraden machten sich auf den Weg. Mit Erfolg: Nahe des Mirafalls stießen sie auf das junge Paar, das bereits völlig unterkühlt war. Bergrettungssanitäter nahmen deren Erstversorgung vor. Danach wurden die beiden zum Bergrettungsfahrzeug gebracht.

Doch rund um den Ötscher herrschten trotz der warmen Temperaturen noch immer winterliche Verhältnisse. Die Bergretter mussten daher erst einen geeigneten Weg für den Abtransport finden. Anschließend wurden die beiden dem Roten Kreuz Lilienfeld übergeben. Diese brachte das Paar ins Landesklinikum Lilienfeld.

