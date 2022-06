Dicke Eisschicht? Das war einmal: Der Erlaufsee wird wärmer

Die Rettung der Elritze, ein Projekt der Österreichischen Bundesforste, gestaltet sich schwieriger als gedacht. Ab 23 Grad Celsius steigt die Mortalität der jungen und erwachsenen Fische stark an.

Ein jährlicher Besatz mit 10.000 nachgezüchteten Elritzen startete 2016 bis 2020, inklusive Erfolgskontrolle im heurigen Jahr.

Aber: „Durch die Pandemie hat noch kein Post-Monitoring stattfinden können, somit kann ich letztendlich zum Erfolg noch nichts sagen. Tatsache ist aber, dass es wohl immer schwieriger werden wird, zum Beispiel die Elritze im Erlaufsee zu halten, denn steigende Temperaturen – und wir reden da bereits ab einem halben Grad – und die Übermacht steigender Bestände der Raubfische, wie zum Beispiel der Hecht und Barsch, die sich im immer wärmeren Wasser erfolgreicher vermehren, bringen einfach das Ökosystem durcheinander. Und gerade hochgelegene Seen, Bergseen haben ein enges Temperaturregime“, berichtet Andreas Haas, Geschäftsfeldleiter Fischerei der Österreichischen Bundesforste.

Fehlende Aufzeichnungen im Gegensatz zum Linzer See

Hechte und Barsche profitieren also von den höheren Temperaturen, sie sollten daher von den Fischern gezielt und bewusst entnommen werden. „Wir arbeiten hier eng mit dem Stift Lilienfeld, betreffend der Fischerei, zusammen“, so Haas. Aber auf Null bekomme man die Sache wohl nicht mehr. Denn auch Wasservögel würden die Verbreitung des Hechts forcieren: „Der Laich ist sehr klebrig, haftet leicht an den Wasserpflanzen und die Wasservögel, etwa Enten, verteilen ihn in Folge schön. So werden unter anderem die Raubfische weiterhin eingebracht werden“, erklärt Haas.

Der Experte sieht die ständig steigenden Wassertemperaturen als einen der bestimmenden Faktoren für das derzeitige Ungleichgewicht im Ökosystem, er könnte sich vorstellen, dass beispielsweise durch die Eisüberdeckung wieder eine Art Selbstregulation stattfinden könnte, nur der Klimawandel macht auch vor dem Erlaufsee nicht Halt, die Tage mit kompletter Eisdecke werden immer weniger.

„Am Lunzer See haben wir dazu eindeutige Aufzeichnungen, die das belegen“, so Haas. Für den Erlaufsee gibt es so etwas laut Klaus Kratzer, Forstdirektor des Stiftes Lilienfeld, nicht. Persönliche Eindrücke ersetzen natürlich keine peniblen Aufzeichnungen, bestätigen aber einen Trend.

Eisfischen war früher gang und gäbe

Otto Schneck wohnt am Erlaufsee, bis vor 15 Jahren war er noch Pächter der Fischerei vom Stift Lilienfeld: „Meist hat sich im Dezember Eis gebildet, zu Weihnachten war die Eisdecke oft schon bis zu 40 Zentimeter dick, Löcher wurden geschlagen, um an Seesaiblinge und Reinanken zu kommen, auch Eis für die Kühlhäuser in der Region wurde geschnitten“, beschreibt Schneck das „Früher“. Von seiner Mutter wisse er, dass in den 40er-, 50er-Jahren Pferdeschlitten-Rennen am See stattgefunden haben.

Und heute? „Wenn überhaupt, gibt es vielleicht zehn Zentimeter Eis. Auffällig ist auch, dass der Wind mehr geworden ist, bei zu vielen Wellen kann sich aber keine Eisdecke bilden“, so Schneck. Das bestätigt auch Peter Lechner, Fischaufseher in Pension: „Viel mehr Wind, außerdem ist das Wasser weniger, die Erlauf, früher ein ordentlicher Bach, ist heute nur mehr ein Rinnsal.“

Auch der Seesaibling sei verschwunden, was jedoch teils mit dem Bau der Kanalisation zu tun habe, da es dadurch weniger Plankton als Futter gäbe. Der See muss im Christmonat zufrieren, hieß es früher unter den alten Fischern. „Und das war er auch, bis April“, so Lechner. In den letzten drei, vier Jahren sei das erst im Jänner passiert, mit einer viel dünneren Eisschicht, Eisfischen war heuer gar nicht möglich.

