Am Samstag wurde die Bergrettung Mitterbach gegen 12.30 Uhr über 144 Notruf NÖ zu einem Einsatz alarmiert. Eine 57-jährige Wanderin aus Lengenfeld rutschte bei einem Ausweichmanöver in den Ötschergräben unglücklich aus und verletzte sich dabei am linken Fuß. Die Verunfallte wurde von Sanitätern der Bergrettung Mitterbach erstversorgt, die aufgrund des Verletzungsgrades den Notarzthubschrauber Christophorus 15 nachforderten. Dieser rettete die verletzte Wanderin mittels variablem Tau und brachte sie in weiterer Folge in das Mostviertelklinikum Amstetten

Der nächste Einsatz ereignete sich am Sonntag, dem 15. September 2019 im Bereich Gemeindealpe Richtung Vorderötscher. Wiederum war eine Fußverletzung zu versorgen. Die 45-jährige Patientin aus dem Mostviertel wurde von Sanitätern der Bergrettung Mitterbach erstversorgt und in weiterer Folge in das Gesundheitszentrum Mariazell überstellt.

Noch nicht zurück in der Einsatzzentrale, wurde die Bergrettung zu einem weiteren Einsatz alarmiert. Ein 25 Jahre alter Freizeitsportler hatte sich auf der Gemeindealpe schwer verletzt. Sanitäter der Bergrettung Mitterbach sowie ein zufällig anwesender Arzt versorgten den Patienten vor Ort. Mit dem Bergrettungs-KfZ wurde der Verunfallte zum Zwischenlandeplatz gebracht, dem nachgeforderten Notarzthubschrauber Christophorus 15 übergeben und ins Klinikum Waidhofen gebracht.