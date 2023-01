Eisbaden im Erlaufsee

Werbung

Eine Gruppe mutiger Schwimmerinnen und Schwimmer wagte sich am 24. Dezember in den Erlaufsee. Vier Grad kaltes Wasser und sechs Grad Lufttemperatur konnten die Wasserratten nicht schrecken.

Initiator des jährlichen Weihnachtsschwimmens ist Lars Hermann. Der 46-Jährige arbeitet in Mariazell als Polizist, lebt in St. Sebastian und engagiert sich bei der Mitterbacher Feuerwehr. Außerdem bewegte er sich in der österreichischen Kraftsport-Szene und organisierte Veranstaltungen wie den „Mariazeller Giant“. Passionierter Eisschwimmer ist Herman allerdings nicht. Die Gruppe trifft sich nur einmal im Jahr zum Vergnügen, nicht aus sportlichen oder gesundheitlichen Gründen. „Es war einfach eine blöde Idee, weil es zu Weihnachten so warm war“, erzählt er über die Entstehung vor sieben Jahren. Seither wuchs die Gruppe kontinuierlich an. Zuletzt nahmen sechszehn Freunde und Kollegen teil, so viele wie nie.

Nach dem Bad gibt es einen schnellen Tee mit Schnaps zum Aufwärmen, bevor zu Mittag alle nach Hause zum Feiern fahren. Nächstes Jahr soll das Schwimmen wieder stattfinden: „Die zehn Jahre machen wir auf jeden Fall voll“, kündigt Hermann an.

