Nach Protestmaßnahme: Karner sperrt Betriebe teils auf

Aus Protest gegen die Corona-Politik hatte Robert Karner (wie exklusiv berichtet, siehe unten) seine Tourismusbetriebe in der Gemeinde bis auf Weiteres zugesperrt.

Mitterbach Corona-Protestmaßnahme: Karner macht Hotel & Lokale vorläufig dicht

Mitterbach Viel Zustimmung für Karners Hotel- und Lokalschließungen

Aufgrund der angekündigten Maßnahmenlockerungen (Stichwort Erweiterung der Gastro-Sperrstunde auf 24 Uhr und Rückkehr zur 3G-Regel in Gastro und Tourismus) kündigt der Unternehmer eine zum Teil eingeschränkte Öffnung an.

„Wir werden am Donnerstag, 3. Februar, das Balzplatzerl wieder aufsperren. Weiters werden wir das Ko’eck in den Semesterferien normal öffnen und in weiterer Folge nur Freitag bis Sonntag“, präzisiert Karner.

Zudem stellt der Unternehmer in Aussicht: „Sollten die offenen Förderungen der R&R Residenzen in den nächsten Tagen eintreffen, werden wir Apartment und Ferienwohnungen auch aufsperren.“

Das Hotel Mitterbach bleibt nach Angaben von Robert Karner hingegen weiterhin geschlossen.

Das Hotel Mitterbach ist von den Öffnungsschritten ausgenommen, es bleibt laut Robert Karner vorerst weiterhin geschlossen. Foto: Lindmoser

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren