Auf einen zufrieden stellenden Verlauf der Sommersaison blicken die Verantwortlichen der Gemeindealpe in Mitterbach. „Die hervorragenden Wetterverhältnisse haben viel dazu beigetragen. Bei besonders heißen Temperaturen genießen die Gäste die kühlere Bergluft“, nennt NÖVOG-Pressesprecherin Katharina Heider-Fischer einen der Gründe.

Gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr konnte daher eine Steigerung an Fahrgästen bei den beiden Sesselbahnen verzeichnet werden. Zählte man in der Sommersaison 2017 bis zum 13. August 28.400 Besucher, so wurden heuer laut Auskunft von Heider-Fischer schon 31.100 Kunden verbucht. Eine leichte Erhöhung der Nachfrage gab es auch bei den Mountaincarts, mit denen ab der Mittelstation über die 4,6 Kilometer lange Schotterstrecke ins Tal gekurvt werden kann.

Terzerhaus-Team lädt zu Traditionsveranstaltung

„Generell werden die Mountaincarts sehr gut angenommen. Unsere weltweit größte Mountaincart-Flotte mit insgesamt 145 Fahrzeugen stößt sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen auf großes Interesse“, informiert die NÖVOG-Pressesprecherin. Außerdem stehen für den „Schwung owa“ zehn Monsterroller für Erwachsene bereit.

Die neuen Liegemöglichkeiten und eine Panoramaschaukel im Gipfelbereich sollen nunmehr den Ausflug auf die Gemeindealpe zudem attraktiver machen. Noch täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist bis 23. September.

Das Team des Bergrestaurants Terzerhaus lädt indes am Sonntag, 9. September, zum traditionellen Bergfest ein. Beginn ist um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst beim Gipfelkreuz. Die musikalische Umrahmung der Messe erfolgt durch die Bläsergruppe des MV Mitterbach. Weitere Live-Musik ist ab 12 Uhr zu hören, für die kulinarische Verpflegung der Wanderfreunde ist mit regionalen Köstlichkeiten gesorgt.