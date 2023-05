Gemeindealpe: Sommersaison steht vor der Tür

Ein Bergerlebnis für die ganze Familie möchte Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek auf der Gemeindealpe Mitterbach bieten. Das Sommerprogramm der erwartet die Gäste mit der 4,6 Kilometer langen Mountaincartstrecke ab der Mittelstation, markierten Wanderwegen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, dem 800 Meter langen kinderwagentauglichen Panoramarundweg rund um den Gipfel, regionaler Kulinarik im Panoramarestaurant Terzerhaus, Relaxstationen im Gipfelbereich und Rastplatzerln inklusive Wuzzler im Bereich der Mittelstation. Die zwei Sesselbahnen bringen die Gäste in nur wenigen Minuten von 800 auf 1.626 Meter Seehöhe.

Die Sommersaison beginnt am 13. Mai. Bei Schönwetter sind die beiden Sessellifte und die Mountaincartstrecke an Samstagen, Sonn-, Feier- und Fenstertagen von 9:00 bis 17:00 Uhr in Betrieb. Ab 1. Juni stehen die Anlagen zusätzlich an Donnerstagen und Freitagen zur Verfügung, von 15. Juni bis 10. September täglich. Bis zum Saisonende am 1. Oktober läuft der Betrieb dann jeweils von Freitag bis Sonntag.

Weitere Informationen zur Gemeindealpe Mitterbach gibt es unter www.gemeindealpe.at sowie im Niederösterreich Bahnen Infocenter unter 02742 / 360 990-1000 (täglich von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr).

Veranstaltungstipp

Am 17. Juni erwartet die Gäste mit „Jazz am Berg“ ein Open Air-Konzert der ganz besonderen Art und bietet Musikgenuss in luftigen Höhen. Der Eintritt ist frei.

