Gelebter Naturschutz ist das Imkern für Heidrun Singer. Die Mitterbacherin ist seit ihrer Kindheit mit dieser Materie vertraut, waren doch ihre Eltern unter den wenigen österreichischen Berufsimkern vertreten. „Zur Matura bekam ich von ihnen hundert Bienenvölker geschenkt und den Honig haben mir sie abgekauft“, erinnert sie sich.

Mit „Herz und Innovation“ hätten ihre Eltern die Arbeit erfüllt. Ein Anspruch, den Heidrun Singer übernommen hat. Weltruf erlangte der Familienbetrieb mit der Zentrale in Purgstall an der Erlauf und der Außenstelle im Naturschutzgebiet Ötscher durch die Zucht von Bienenköniginnen der Marke „Carnica Singer“ und deren Export in mehr als 50 Länder. „Mein Vater dokumentierte in den 60er-Jahren auch erstmalig filmisch den freien Begattungsflug der Königin und wurde mehrfach ausgezeichnet“, erzählt sie.

„Die heurige Ernte ist bereits abgeschlossen und war bei uns von der Menge her eher mittelmäßig.“ Heidrun Singer

Über lange Zeit stand Wolfgang Singer gleichfalls dem 1900 gegründeten Bienenzuchtverein Mariazell vor, mittlerweile ist seine Tochter die Leiterin. Über 50 Mitglieder zählt dieser momentan, darunter „junge und ganz neue Personen“.

Die „Männerdomäne“ zu öffnen, versucht Heidrun Singer ebenso mit der von ihr 2004 ins Leben gerufenen Imkerinnen-Plattform. „Das fachliche Potenzial der Frauen sollte genützt werden“, ist sie fester Überzeugung. Um die Wichtigkeit der Bienen zu propagieren, initiierte Heidrun Singer weiters Aktionen im großstädtischen Raum sowie die Veranstaltung „Bienensilvester“ und den Lehrpfad in Mitterbach. Eine eigene Repräsentantin – die Honigkönigin des Mariazeller Landes – trägt außerdem zur Steigerung des Bekanntheitsgrades bei.

Optimale Bedingungen punkto Qualität des Honigs biete das Mariazeller Land mit seiner industriearmen Natur, dem Wald und der Flora mit artenreichen Blütenpollen. „Die heurige Ernte ist bereits abgeschlossen, sie war bei uns von der Menge her eher mittelmäßig“, weiß die Imkerin, „österreichweit war sie sogar schlecht.“

Heidrun Singers „Ötscherhonig“ ist übrigens ein Ganzjahresprodukt. „Anders als beim Sorten-Blütenhonig, der mehrmals nach jeder Tracht geerntet werden muss, beinhaltet der Ötscherhonig das gesamte Jahrestrachtangebot in seiner Vielfalt“, erklärt sie.