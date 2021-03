Touristisch ruhig ist es seit der Einstellung des Liftbetriebes im Jahr 2012 um den Josefsberg geworden. Nun steht ein vielversprechendes Projekt in den Startlöchern, die Arbeiten zum Bau von vier Singletrails für Mountainbiker befinden sich in der Zielgeraden. Bis zum Sommer sollen die insgesamt rund 3,8 Kilometer langen Strecken am Josefsberg eröffnet werden.

Viele freiwillige Stunden wurden von den Vereinsmitgliedern bereits in den Trail-Bau investiert, so etwa von Jannik Kovac, Christoph Taucher und Georg Biber Privat

Hinter dem Projekt steht der gemeinnützige Verein MTB Josefsberg, der von einer Gruppe engagierter Mountainbiker um Obmann Georg Biber aus der Taufe gehoben wurde. „Entstanden ist die Idee, weil es bei uns derzeit keinen Meter Single-Trail gibt“, erinnert sich Biber im NÖN-Gespräch.

Strecken frei zugänglich und gratis benutzbar

Deklariertes Vereinsziel ist neben dem (nun fast abgeschlossenen) Bau der modernen Mountainbike-Trails in weiterer Folge auch deren Erhaltung. „Wir engagieren uns für legale Singletrails am Josefsberg. Die Strecken werden frei zugänglich und kostenlos benutzbar sein“, kündigt der Verein an. Weitere Mitglieder sind gerne gesehen.

Von einem „touristisch guten Ansatz“, der vollends zu begrüßen sei, spricht Bürgermeister Thomas Teubenbacher. Mit den Trails gewinne (neben der Gemeindealpe) nun auch der zweite Berg der Kommune wieder an Attraktivität. Die Gemeinde Mitterbach selbst unterstützt das Projekt als Vertragspartner und entrichtet in Zukunft die (geringe) Pacht an den Grundstücksbesitzer, die Familie Sabath. Die Firma Hölblinger und Zefferer hat für den Trail-Bau Maschinen zur Verfügung gestellt, die Mitglieder des MTB Josefsberg haben selbst fleißig Hand angelegt und schon hunderte freiwillige Stunden in die Strecken-Errichtung investiert.

Weiter bestehen bleibt am Josefsberg übrigens auch Alex‘s Alpaka Ranch. Alexandra Sabath bietet unter anderem Wanderungen mit den aus den südamerikanischen Anden stammenden Tieren an.