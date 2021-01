Unfall am Silvestertag in Mitterbach: Direkt vor dem Gasthaus Rauscher krachte eine Lenkerin in ein stehendes Postauto. Die Mittagssonne hatte sie vermutlich geblendet. Die Feuerwehr Mitterbach rückte aus. Zuerst lautete die Alarmierung, dass die Dame im Fahrzeug eingeklemmt sei.

„Der Einsatz der gleichzeitig alarmierten Feuerwehr Mariazell war aber nicht mehr notwendig. Die Verletzungen der Lenkerin waren Gott sei Dank doch nicht so schwer wie ursprünglich angenommen“, berichtet FF-Mann Reinhard Hinterecker. Die Rettung brachte die Dame zur Kontrolle ins Gesundheitszentrum Mariazellerland.

Der Postzusteller war bei dem Zusammenstoß nicht im Fahrzeug und blieb somit unversehrt. Die Feuerwehrmitglieder zogen die beiden schwer beschädigten Fahrzeuge auf einen nahe gelegenen Parkplatz und reinigten noch die Fahrbahn.

Andere Personen waren in das Unfallgeschehen nicht involviert.