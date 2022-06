Pkw-Lenker kam von Straße ab: Über den Kofferraum ins Freie

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Anders als geplant endete die Autofahrt einer Frau in Mitterbach. Diese war am Montagabend auf der Ötscherstraße unterwegs. In eine Kurve kam sie von der Fahrbahn ab, ihr Wagen rutschte einige Meter über eine steile Böschung und kam zwischen Bäumen seitlich zum Liegen.

Die Frau und ihrer Partner hatten einen Schutzengel; sie blieben unversehrt, doch sie hatten ein Problem: Sie konnten nicht mehr aus dem gekippten Auto raus. Sie riefen Bekannte an; diese eilten sofort zu Hilfe und öffneten von außen den Kofferraum. Nun konnten die beiden ins Freie klettern.

Die Feuerwehr wurde alarmiert; die Mitterbacher Floriani rückten an. Die Bergung des Pkw gestaltete sich für diese schwieriger als angenommen, denn der Wagen war zwischen den beiden Bäumen komplett verkeilt.

Die Feuerwehr Mariazell rückte zu Unterstützung an und hob schließlich das Auto zurück auf die Fahrbahn und dann auf einen Abschleppanhänger. „Die Zusammenarbeit mit den steirischen Kameraden klappte wie immer hervorragend“, lobt Reinhard Hinterecker von der Feuerwehr Mitterbach.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.