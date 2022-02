Skivergnügen auf der Gemeindealpe & in Puchis Welt

„Die beiden beliebten Skigebiete der blau-gelben Niederösterreich Bahnen stehen mit einem abwechslungsreichen Angebot für die ganze Familie bereit. Ob Anfänger*in oder Skiprofi, erlebnisreiche Ferientage in unserem schönen Niederösterreich sind garantiert“, informiert Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Nachhaltige Anreise. Sowohl die Gemeindealpe Mitterbach als auch Puchis Welt sind bequem und klimafreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. „Mit unserer Mariazellerbahn ist bereits die Anreise zur Gemeindealpe Mitterbach ein Erlebnis. Der Ski- oder Snowboardtransport ist kostenlos inkludiert. Vom Bahnhof sind es nur wenige Gehminuten bis zur Talstation der Gemeindealpe“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Die Gemeindealpe Mitterbach steht den Gästen bis 20. März täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr für pures Skivergnügen zur Verfügung. Auf die Skifahrer*innen und Snowboarder*innen warten 15,5 sportliche Pistenkilometer, die steilste Piste Niederösterreichs, der Snowpark, die Funslope, eine Speedstrecke und die Freeride Area.

Vom Bahnhof Puchberg am Schneeberg geht es mit dem Bus in wenigen Minuten zu Puchis Welt in Losenheim, das sich im Winter in ein kleines Wintersportparadies für Familien verwandelt. Rund um den Schlepplift auf der Wunderwiese stehen kinderfreundliche Pisten, ein Zauberteppich und Schlepplift bereit. Fortgeschrittene Wintersportler*innen erkunden die präparierten Skirouten um die Schneeberg Sesselbahn, wo auch Rodeln und Bobfahren möglich ist. Die Wunderwiese hat in den Semesterferien für Niederösterreich, Wien und Burgenland von 3. bis 20. Februar täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Die Schneeberg Sesselbahn ist von 5. bis 13. Februar ebenfalls täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr in Betrieb.

Sicherheit geht vor

Für den Besuch von Gemeindealpe Mitterbach und Puchis Welt ist ein gültiger 2G-Nachweis erforderlich. Tickets können vor Ort an der Kassa erworben oder bereits im Vorfeld bequem online für die Gemeindealpe Mitterbach gekauft bzw. für Puchis Welt reserviert werden. Die detaillierten Covid 19-Präventionsmaßnahmen sind unter www.gemeindealpe.at bzw. www.puchis-welt.at abrufbar.

