Schwerer Wanderunfall am Nationalfeiertag in den Ötschergräben: Ein 30-Jähriger stürzte zehn Meter in den Ötscherbach. Die Mitterbacher und Annaberger Bergretter nahmen die Erstversorgung vor, die Crew des Notarzthubschraubers "Christophorus 15-Crew" barg ihn mittels Tau.

Der Mann wurde mit Verdacht auf Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule und zahlreichen Abschürfungen in das Landesklinikum Linz geflogen.