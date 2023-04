Neue Ansprechpartnerin für queere Jugendliche in Traisen

Traisen, pielachtal Unterstützung für queere Jugendliche – das liegt Selina Gnadenberger besonders am Herzen. Die 22-Jährige ist in Weinburg aufgewachsen und ergänzt seit Mitte März das Streetwork Team im Pielachtal und in Traisen.

„Ich möchte LGBT-Themen aufgreifen. Das finde ich extrem wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass hier alles noch etwas konservativer ist“, schildert die Jugendarbeiterin. Sie nimmt an, dass Themen wie Transidentität oder Homosexualität einige Jugendliche in der Region betreffen, aber eine Anlaufstelle zum Reden fehlt. Für sie möchte Gnadenberger eine Ansprechperson sein: „Es gibt Unterstützung und ich will, dass das auch gesehen wird.“

In St. Pölten, erzählt sie, gibt es etwa ein Format nur für queere Jugendliche, jeden ersten Donnerstag im Monat. Sie könnte sich vorstellen, so etwas in Zukunft auch hier in der Region anzubieten. Darüber hinaus sei sie selbst in Verhältnissen groß geworden, in denen Beistand durch Sozialarbeit geholfen hätte. „Ich möchte das sein, was ich gebraucht hätte“, fasst sie ihre Motivation zusammen.

Derzeit studiert sie „soziale Arbeit“ an der FH

Bevor sie ihre neue Stelle antrat, absolvierte Gnadenberger ein „freiwilliges soziales Jahr“ und machte ein zweimonatiges Praktikum bei Streetwork St. Pölten. Im Moment studiert sie im vierten Semester „soziale Arbeit“ an der Fachhochschule (FH). Doch was ist „queer“ eigentlich? Queer ist ein Sammelbegriff für sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten, die nicht heterosexuell oder binär sind. Ursprünglich war „queer“ ein Schimpfwort, das später von der LGBT-Gemeinschaft als positive Selbstbezeichnung übernommen wurde. Queer kann sich auf Menschen beziehen, die aus dem heterosexuellen Raster fallen oder sich keiner bestimmten Geschlechtsidentität zuordnen. Seit etwa Mitte der 1990er Jahre wird der Begriff zunehmend als positive Eigenbezeichnung queerer Personen verwendet.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.