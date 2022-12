Lilienfelder Bezirksgericht wird um 5,4 Millionen Euro saniert

Werbung

Jahrzehnte lang wurde kaum in das Gebäude des Bezirksgerichtes Lilienfeld investiert. Da laut Gerhard Tretzmüller vom Land Niederösterreich „in Bezug auf Sicherheit, die Qualitätsanforderungen der Nutzer und die Anforderungen an die Ökologie eines Gebäudes nicht mehr dem zeitgemäßen Standard entspricht“, war eine Sanierung mehr als überfällig.

Im Zuge dieser werden, erläutert Tretzmüller, „die Fassaden und die oberste Gebäudedecke durch Dämmungen thermisch ertüchtigt, die kaputten Fenster erneuert, ein Aufzug eingebaut, die Anordnung der Räume für den Betrieb des Bezirksgerichts umgestaltet sowie die Oberflächen saniert“. Zudem ist ein Anschluss an Fernwärme geplant.

Rund 5,4 Millionen Euro kosten die Sanierungsarbeiten, die zwischen dem Land Niederösterreich und dem Oberlandesgericht aufgeteilt werden. „Die Durchführung soll im Sommer 2023 abgeschlossen werden, sodass wir das renovierte Gebäude im September wieder beziehen können“, informiert Andrea Redlsteiner, Richterin und Vorsteherin des Bezirksgerichts. „Diese schnelle Bauzeit ist aber nur möglich, weil die Mitarbeiter des Bezirksgerichtes in der Bauphase in ein Nachbargebäude übersiedeln und das Bezirksgericht daher während der Bauzeit nicht genutzt wird“, fügt Tretzmüller hierzu noch an.

Generalsanierung soll Gerichtsstandort sichern

Bürgermeister Labenbacher (ÖVP) ist froh, bei der Suche nach einem Ausweichquartier sowie bei den Übersiedlungsarbeiten eine Hilfe sein zu können, denn die Bediensteten des Bezirksgerichtes werden während den Arbeiten einfach ins Nachbargebäude umgesiedelt. „Diese Ersatzunterbringung ist praktisch, weil das gesamte Aktenmaterial und die Möbel nur über die Straße geschafft werden mussten“, meint dieser und erwähnt die gute Zusammenarbeit mit den Behörden: „Bürgernähe und Regionalität sind mit dieser Generalsanierung weiterhin gegeben. Ich freue mich, dass wir mit allen Behörden in Lilienfeld gut zusammenarbeiten.“

Auch der für Infrastrukturangelegenheiten ressortzuständige Vizebürgermeister Manuel Aichberger (ÖVP) begrüßt die Generalsanierung: „In diesem Haus wird tagtäglich professionell und qualitativ im Sinne des Rechtsstaates gearbeitet. Wir haben uns politisch erfolgreich für die Generalsanierung eingesetzt“, meint er und bedankt sich bei allen, die das Projekt möglich machten: „Ohne den Willen des Landes Niederösterreich als Gebäudeeigentümer und das klare Bekenntnis von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Standort wäre das Vorhaben nichts geworden. Für die Mitarbeiter, für Lilienfeld, für die ganze Region ist der Baubeginn ein Tag der Freude.“ Auch Redlsteiner berichtet, dass „die Belegschaft des Bezirksgerichts sehr glücklich darüber sei, dass nach der langen Zeit der Planung die Generalsanierung nun durchgeführt wird und der Gerichtsstandort damit wohl vorerst gesichert ist“.

