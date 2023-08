Voestalpine Traisen erfolgreich mit zweitem 3D-Sanddrucker

Der 3D-Druck, eine hoch moderne Technologie, die eine additive Fertigung anspruchsvoller Gussteile auf Basis von Quarzsand ermöglicht. Und sie wird bei der Voestalpine Traisen eingesetzt.

Das Unternehmen übernimmt hier eine Vorreiterrolle. Seit Ende 2021 ist bei der Voestalpine Traisen die europaweit modernste 3D-Sanddruckanlage für Stahlguss in Betrieb. „Diese neue Technologie, die eine additive Fertigung anspruchsvoller Gussteile auf Basis von Quarzsand ermöglicht, spart Produktionszeit und ist umweltschonender als das bisherige Verfahren“, informiert eine Sprecherin der Unternehmenskommunikation. Aufgrund des Erfolgs sind bereits zwei Drucker im Kompetenzzentrum im Einsatz, die das Verfahren nachhaltiger und umweltschonender gestalten.

3D-Sandruck ist schneller und umweltfreundlicher als bisherige Verfahren

Metallische 3D-Druckverfahren kommen in den Druck- und Forschungszentren des Konzerns international zur Anwendung. In der Luftfahrt, Automobilindustrie, im Werkzeugbau oder in der Medizintechnik ist „Additive Manufacturing“ längst ein gängiges Produktionsverfahren, informiert das Unternehmen in seinem Blog.

Die Vorteile des Verfahrens: Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Ressourcenschonung. 3D-Sanddruck spart nicht nur Produktionszeit, sondern ist überdies umweltschonender als das bisherige Verfahren. Zur Anwendung kommt der innovative Fertigungsprozess laut Voestalpine vor allem bei Gussteilen für die Energiebranche oder den Bahnbereich.Aufwendige Holzmodelle sind nicht mehr nötigBeim 3D-Sanddruck werden innovative Ideen „Outside the Box“ gedacht und „Inside the (Job)Box“ umgesetzt. Die Sandformen, in die der flüssige Stahl gegossen wird, werden mittels 3D-Drucker direkt aus CAD-Daten hergestellt.

Der Konzern erklärt das Verfahren in seinem Blog genau: Die Formen formen sich durch das mehrfache Auftragen von 300 Mikrometer dicken Quarzsandschichten, die mit einem chemischen Binder verklebt werden. So entsteht im Inneren des Druckers, der Jobbox, Korn für Korn die Sandform. Durch das individuelle Aufeinanderkleben der einzelnen Körner können Formen in komplexen Designs abgebildet werden. Das war mit traditionellen Fertigungsmethoden nicht möglich.

Die Design-Freiheit der Gussteile ist dadurch groß. Große Formen können in mehreren Einzelteilen gedruckt und zusammengeführt werden.

Weitere spannende Aspekte des 3D-Sanddrucks sind die optimierte Nachhaltigkeit und Qualität. Der bisherige Einsatz aufwendiger Holzmodelle ist dadurch nicht mehr nötig. Mit dem Wegfall des bisherigen Holzmodells, dem integrierten Sandrecycling und reduzierten Logistikaufwänden ist der 3D-Sanddruck eben weit nachhaltiger als das konventionelle Verfahren. Die Fertigung des Gussteils erfolgt präzise und sorgt somit für höchste Produktqualität.

Endbearbeitung durch Schweißen und Schmieden ist weit kürzer oder entfällt.

Vor allem Formen für komplexe Gussteile können so schneller und konturennaher gefertigt werden. Die Endbearbeitung durch Schweißen und Schmieden ist weit kürzer oder entfällt. Zusätzlich wird das Gewicht der Gussteile durch die geringeren Wandstärken reduziert. Das Sanddruck-Kompetenzzentrum in Traisen bedeutet für den Stahlguss ein wesentliches Technologie-Update. Die Voestalpine Foundry Group kann damit ihren Kunden weit individuellere Lösungen anbieten als bisher.

„Damit eröffnet das Unternehmen nicht nur neue Geschäftsfelder, sondern schafft am Standort Traisen neue, moderne Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen Arbeitsumfeld“, heißt es aus dem Voestalpine-Konzern.