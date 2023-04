Einst ein Traisner Bordell, heute ein Supermarkt

Kaum einer denkt noch heute daran, wenn er seinen Einkauf beim Traisner Penny-Markt macht, dass sich an jener Stelle hier einst eine Bluttat ereignete: der Mord in der Acapulco-Bar.

Am 5. April 2008 suchte ein Traisner (25) das Etablissement auf. Zuvor war er noch in einer Pizzeria im Ort und soll dort sein Ansinnen geäußert haben. In der Bar ging er mit einer Gleichaltrigen, als Prostituierten tätigen, Rumänin auf ein Zimmer. Dort rastete er völlig aus. Mit einem Messer stach er zumindest acht Mal auf sie ein und ließ nicht von ihr ab. Im Raum nebenan befanden sich zu diesem Zeitpunkt ein weiterer Kunde und eine andere Prostituierte. Als diese laute Hilfeschreie hörten, hielt die Frau, ebenfalls eine Rumänin, Nachschau. Sie öffnete die Tür und wurde Augenzeugin des dramtischen Geschehens. Sie flüchtete in den Barbereich und schlug Alarm.

Tote ohne Andenken

Der Täter ergriff zu Fuß die Flucht. Ein aufmerksamer Taxilenker, der gerade auf einen Kunden wartete, verfolgte den Mann und rief zeitgleich die Polizei. Als die Beamten den Verdächtigen auf dem Gehsteig wahrnahmen, attackierte der 25-Jährige die beiden und warf im Bereich der Volksbank (heute Generaliversicherung) einem Polizisten ein Messer und Wurfsterne nach. Zunächst versuchten die Beamten, den Täter mit Pfefferspray zu stoppen, doch das scheiterte. Sie gaben schließlich zwei Warnschüsse ab, erst dann erfolgte ein gezielter Schuss. Der verletzte Täter wurde festgenommen.

Täter schrie bei Festnahme „Ich komme in die Hölle!“

Beim Abtransport schrie er „Ich komme in die Hölle!“ „Dieser Fall führte uns vor Augen, wie gefährlich unser Job innerhalb weniger Sekunden im Regeldienst werden kann. Die Beamten haben damals - trotz extremster Stresssituation - minimalinvasiv gehandelt, sodass der Täter unter laufender Beachtung der Eigensicherung überwältigt werden konnte“, erinnert sich Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner. Das Opfer hatte lebensgefährliche Schnitt- und Stichverletzungen erlitten.

Die 25-Jährige verstarb im Zimmer. Die Tat beging der Traisner - er soll sich auch in der Drogenszene aufgehalten haben - unter Alkoholeinfluss. Klaus Preining vom Landeskriminalamt gab damals den Medien dazu Presseauskünfte. Noch heute bezeichnet er den Fall als „ungemein tragisch“, seine Gedanken seien „bei den Angehörigen des Opfers.“ Solche Fälle seien „immer möglich“, meint er, denn: Der Täter konnte aufgrund seiner „tief- liegenden seelischen Erkrankung“, wie der Verteidiger des Täters es titulierte, nicht zur Verantwortung gezogen werden. Er galt als unzurechnungsfähig. Die Bar wurde geschlossen, das Gebäude abgetragen, der Penny-Markt errichtet. Heute spricht kaum jemand noch vom Traisner Bordellmord. Auch Bürgermeister Herbert Thumpser kann sich an den Fall „nicht mehr erinner

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.