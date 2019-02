42-Jähriger bei Klettertour durch Felsbrocken verletzt .

Zwei Mostviertler aus den Bezirken Amstetten und Scheibbs sowie eine Wienerin waren am Samstag am "Jägerfelsen" in Türnitz (Bezirk Lilienfeld) unterwegs. Bei einem Felssturz wurde einer der drei verletzt und musste ins Spital nach St. Pölten gebracht werden.