Unter Leitplanke! Biker aus Bezirk St. Pölten stürzte am Josefsberg

Das Traumwetter lockt derzeit viele Biker in den Bezirk Lilienfeld, um das Fahrfeeling auf den kurvenreichen Straßen voll auszukosten, doch leider passieren dabei immer wieder Unfälle.

Das Motorrad unter der Leitschiene herauszuziehen, funktionierte nicht. Foto: Reinhard Hinterecker

Auch am heutigen Donnerstag kam ein Motorradlenker aus dem Bezirk St. Pölten-Land auf der Fahrt Richtung Josefsberg in der so genannten „Mühlgraben-Reith" zu Sturz.

Um das Bike zu bergen, entfernte die Feuerwehr extra die Leitschiene. Foto: Reinhard Hinterecker

Rotes Kreuz, Notarzt und Polizei waren schon vor Ort, als die Feuerwehr Mitterbach eintraf. Der Motorradfahrer hatte glücklicherweise nur leichte Verletzungen, wurde aber mit dem Rettungswagen zur Kontrolle in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Die Bergung des Motorrades gestaltete sich als schwierig, da es unter der Leitplanke durchgerutscht war und sich darunter verkeilte. Um das Bike ohne weiteren Schaden entfernen zu können, musste die Feuerwehr die Leitschiene abmontieren. Danach wurde es auf den Anhänger verladen und gesichert abgestellt. Andere Personen kamen nicht zu Schaden.