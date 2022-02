Das Tourengehen am Hausberg boomt

„Tourengeher sind genug unterwegs“, bestätigt Helmut Schroffenauer, Wirt des Almgasthauses Klosteralm. Bürgermeister Wolfgang Labenbacher macht eine ähnliche Beobachtung: „Skitourengehen am Muckenkogel boomt richtig.“ Bei seinem letzten Aufstieg auf die Klosteralm habe er einige Einheimische angetroffen. „Die Mehrzahl der Gäste waren aber St. Pöltner“, schildert Ortschef Labenbacher.

Zugutekommen den Tourengehern die abgesprochenen Öffnungszeiten der Hütten. „Die Klosteralm hat über den Winter nur am Donnerstag geschlossen. Die Lilienfelder Hütte ist von Donnerstag bis Sonntag geöffnet“, erzählt Labenbacher. Hüttenwirt Andreas Berger von der Hinteralm sei aktuell auf Rehabilitation, aber seine Freunde würden laut Ortschef dafür sorgen, dass die Traisner Hütte die Schutzhüttenfunktion erfüllen kann.

Von der Talstation ausgehend, ändern sich die Verhältnisse fast täglich.“ Wolfgang LabenBAcher Tourengeher und Ortschef

Persönlich freue er sich, nach seiner Herz-OP samt folgender Rehabilitation so weit wieder fit zu sein, um unter Pulskontrolle kleine Skitouren in der Region unternehmen zu können. „Die gegebene Infrastruktur mit den Umziehmöglichkeiten auf den Hütten kommt mir da sehr entgegen. Und eine kleine Belohnung soll es nach so einer Anstrengung auch geben“, schmunzelt Labenbacher.

Zuletzt ermöglichte die Schneelage ab dem Grünen Tor eine Strecke in Top-Zustand. „Von der Talstation ausgehend, ändern sich die Verhältnisse fast täglich. Ab der Wasserfallkurve war bis jetzt ausreichend Schnee. Der extreme Wind hat natürlich starke Verwehungen verursacht. Der Weg zur Hinteralm/Traisnerhütte ist aber auch gut begehbar, da die Pistenraupe bei Bedarf fährt“, beobachtet Labenbacher. Für das freie Gelände rät er zu großer Vorsicht: „Besonders die Sternleiten ist durch Schneeverfrachtungen unberechenbar gefährlich.“ Übrigens: Bei der Einkehr im Almgasthaus Klosteralm dachte Labenbacher zuletzt auch an Abt Ladislaus Pyrker, dessen 250. Geburtstag heuer gefeiert wird. „Würde ohne seinen damaligen Einsatz für die Alm heute dort diese beliebte Einkehrmöglichkeit gegeben sein?“, fragt sich der Lilienfelder Bürgermeister.

Begehrt sind am Lilienfelder Hausberg gegenwärtig auch das Rodelfahren und Schneeschuhwandern.

