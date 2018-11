Brisante Post landete am Schreibtisch von Rechtsanwalt Alfred Schneider. Der Inhalt — eine Klageschrift gegen den Fremdenverkehrsverein (FVV) Lilienfeld. Ein Wanderer fordert nach einem Absturz am Muckenkogel stolze 17.968 Euro an Schmerzensgeld inklusive wahrscheinlicher Folgeschäden. Und hier könnte, sofern die Klage bei Gericht Erfolg hat, der ehrenamtliche FVV-Obmann Martin Tröstl als Vertreter des Vereins mit seinem Privatvermögen haften.

Was war am 10. Juni dieses Jahres geschehen?

Der Kläger stieg nach einer Wanderung auf die Hinteralm mit seinen Freunden gegen 13.45 Uhr von der Lilienfelder Hütte in Richtung Wasserfallsteig ab. Bei einem Aussichtspunkt stellte er sich für ein Erinnerungsfoto auf, als ein Holzgeländer brach. Der Mann stürzte rund 30 bis 40 Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu.

Dem FVV als Halter des Weges wird grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen. Der Wanderer habe sich nur leicht an die oberste Holzplanke angelehnt, als sich diese vom Steher gelöst habe. Das Holz sei morsch sowie nicht korrekt montiert und ausreichend befestigt gewesen, eine Kontrolle habe der FVV nicht vorgenommen.

Dem Verein wird grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen

Rechtsanwalt Alfred Schneider dementiert die Schilderungen des Wanderers vehement. Der Kläger habe sich auf die Holzplanke, die nicht zu Sitzzwecken gebaut worden sei, gesetzt, woraufhin diese unter seiner Last zusammengebrochen sei. „Hätte sich der Wanderer für das Foto tatsächlich nur an die Holzplanke angelehnt und wäre diese gebrochen, so wäre der Vorfall gesichert unterblieben, da nämlich eine zweite Holzplanke auf Kniehöhe montiert ist“, betont Schneider. Womit sich der Kläger mit den Beinen in der zweiten Planke verfangen hätte und nicht abgestürzt wäre.

Schneider sucht nun Zeugen, die dies bestätigen können, um das Gericht von der Abweisung des Klagebegehrens zu überzeugen. Und generell fragt Schneider Beobachter, ob die Wandergruppe im Zuge der Sponsionsfeier „den Eindruck erweckt hat, dass sie den Steig gefahrlos bewältigen kann“.

Im Übrigen sei die Absturzstelle nicht gefährlich. Das gebrochene Geländer habe, im Gegensatz zu weiteren Geländern am Wasserfallsteig, keinen Schutzzweck, sondern diene lediglich der optischen Abgrenzung als Wegeleite, damit sich die Wanderer bei Nebel nicht verirren, ergänzt Schneider.