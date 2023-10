Es klappert die Mühle am rauschenden Tannbach

Wie alt genau die Tannbachmühle ist, ist nicht bekannt. Aber im alten Dienstbuch des Stiftes Lilienfeld aus dem Jahre 1516 scheint auf, dass bereits in den 1670er-Jahren jährliche Abgaben „wegen einer Haußmühl“ zu entrichten waren. „Da der Stadlerhof bereits 1269 urkundlich erwähnt wurde und damals Selbstversorgung angesagt war, lässt sich das Alter nur erahnen“, erklärt Veronika Pesendorfer vom Stadlerhof. Früher gab es entlang des Tannbachs zahlreiche Mühlen, heute ist die beim Stadlerhof die einzig erhaltene. „Jeder Bauer besaß, manchmal auch gemeinsam mit dem Nachbarn, eine eigene Mühle, um eine Grundversorgung des Hofes zu sichern“, sagt Pesendorfer.

In Betrieb war die Mühle bis Mitte der 30er-Jahre des 20. Jahrhunderts. Danach wurde sie 60 Jahre lang dem Verfall überlassen. „Erst 1996, bereits in sehr desolatem Zustand, aber durchaus noch mit vorhandenen Einrichtungsteilen, wurde die Mühle aus dem Dornröschenschlaf geholt“, berichtet Pesendorfer. Die Eigentümerin und heutige Müllerin Veronika Wagner hat den Bau mit Fachleuten komplett auseinandergenommen und dann originalgetreu mit großteils historischem Material wiederaufgebaut. Auch Einrichtungsgegenstände wurden ergänzt. Die Sanierung geschah unter anderem mit Förderungen der NÖ Dorferneuerung.

Immer wieder ist die Mühle wieder in Betrieb. „Wer als vorbeikommender Wanderer Glück hat, hört schon von Weitem das Klappern und Plätschern der Mühle und kann sich selbst ein Bild machen, wie das Mehl in verschiedenen Mahlstufen aus den Sieben rieselt“, freut sich Pesendorfer. Dazu hatten beim ersten österreichischen Mühlentag Interessierte die Gelegenheit. Bei strahlendem Sonnenschein war die Tannbachmühle vom Stadlerhof einen Tag lang in Betrieb. Die Gäste konnten mit eigenen Augen sehen, wie eine wasserbetriebene Mühle funktioniert.