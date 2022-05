Raritäten auf Fahrt und geführte Radtouren im Bezirk Lilienfeld

Das Feld- und Industriebahnmuseum Freiland eröffnet die Saison 2022 mit dem Museumsfrühling Niederösterreich am Sonntag, 22. Mai, von 10 bis 16 Uhr. Als besondere Attraktion wird an diesem Tag die 123 Jahre alte Dampflokomotive durch das Museumsgelände schnaufen. Aber auch andere Feldbahnzüge werden vorgeführt. 230 Fahrzeuge, davon 50 historisch wertvolle Lokomotiven und 180 verschiedene Feldbahnwagen, sind im Museumsgelände aufgestellt.

„Über die Winterphase wurde in unserer kleinen Werkstätte einiges umgestellt, um die Logistik zu verbessern. Heuer wurde bereits ein Flachwagen aus Holz historisch wieder aufgebaut. Dieser war früher bei der Flussbauleitung Steyr im Einsatz und wird gleich beim Museumseingang gezeigt“, verrät Obmann Wolfgang Weishar.

Die Reparatur beziehungsweise die Sanierung des Antriebes bei der 15 PS starken Jenbacher Lokomotive sei indes in der Endphase, berichtet Weishar von einem weiteren Projekt: „Bei dieser Lokomotive wurden beim Getriebeausgang und bei den Räderachsen neu angefertigte Ritzel montiert. Einige Detailarbeiten sind aber noch notwendig.“

Der Besuchstag am 22. Mai gewähre einen interessanten Einblick in die Arbeiten, verspricht der Obmann. Die im Vorjahr erfolgreich gezeigte Sonderausstellung „Die letzten Feldbahnen in Österreich – Rückblick auf die 1970er/80er-Jahre“ ist zudem wieder zu sehen. Weiters erwartet die Gäste ein kleiner Modellbahnflohmarkt.

Mit von der Partie beim Museumsfrühling ist auch das Bezirksmuseum Lilienfeld: Am Samstag und Sonntag wird jeweils eine geführte Radtour entlang des Traisentalradwegs von Traisen bis Schrambach angeboten. Zudem verlocken am Sonntag ein Programm für Kinder und ein spezielles Vermittlungsprogramm zu Mathias Zdarsky unter dem Motto „Zdarsky bewegt!“ zum Besuch.

Im Rahmen des Hainfelder Museumsfrühlings präsentiert Autorin Alexandra Eichenauer-Knoll am 21. Mai ihr Buch „Yoga und soziale Verantwortung“. Beginn ist um 19 Uhr am Viktor-Adler-Platz. Bei Schlechtwetter findet der Vortrag im Festsaal statt.

