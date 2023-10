Rohrbacherin überzeugte beim NÖN-Talent-Casting

Katharina Höfner ist in St. Veit an der Gölsen aufgewachsen. Sie macht Musik seit ihrer Kindheit. „Ich war immer schon musikalisch und habe gerne gesungen“, erzählt die Neo-Rohrbacherin. Ob in der Mittelschule in St. Veit oder später in der HLW Türnitz: Höfner war stets auch im Schulchor zu finden. Sie hat das Spielen auf der Mandoline und später am Klavier gelernt, doch das Singen hat sie stets begleitet und zu ihrer großen Liebe entwickelt. Der Freundeskreis habe sie quasi bekräftigt, sich Vokalcoaching zu holen, um ihr Potenzial als Sängerin zu maximieren, was auch im Musikschulverband St. Veit/Traisen bei Irene Damböck möglich ist. „Dadurch konnte ich bei verschiedenen Konzerten mit Solo- und Bandauftritten experimentieren und erste Erfahrungen sammeln“, erklärt Höfner, die ihren Gesang mittlerweile auch auf einer Musikseite auf Istagram präsentiert.

Katharina Höfner sind seit ihrer Kindheit. Foto: privat

Für das NÖN-Casting hat sich Höfner, die gefühlvolle Balladen bevorzugt, schon im August angemeldet. Im Raiffeisencorner in St. Pölten durfte sie eine „ruhigere piano Version von „Somebody to Love“ von „Queen“ präsentieren. „Ich war unglaublich nervös. Aber durch ein nettes Tratschen mit der Jury wurde das recht gut aufgelockert“, erinnert sie sich und erzählt: „Das Singen selbst macht mir ja mega Spaß und wenn man den ersten Ton einmal getroffen hat, dann fließt es einfach so dahin. Der Körper spürt dann selbst, was er machen muss“, erzählt die Künstlerin. Immerhin habe sie zuvor viel geprobt und die Ballade dann auch genauso rüberbringen können. „Ich war dann auch sehr zufrieden mit meinem Casting und der Jury hat es offensichtlich auch gefallen,“ ist Höfner erleichtert. Somit sicherte sie ihr Ticket für die Mostviertelshow am 21. Oktober um 17 Uhr im City Center Amstetten.

Was Katharina Höfner auch angeht, sie macht es aus Überzeugung. Jung, talentiert und abenteuerlustig ist die 25-jährige, die sich selbst als „recht zielstrebig“ bezeichnet. „Wenn ich was will und mir in den Kopf setze, dann mache ich das auch.“ Vor einem Jahr zog sie mit ihrem Freund nach Rohrbach. Sie pendelt nach St. Pölten, wo sie im Landesklinikum als Operationsassistentin arbeitet. Im Beruf muss sie stets fokussiert sein. Um den Kopf freizubekommen, singt sie, sportelt oder reist gerne in fremde Länder.