Letzte Tickets für Gipfelklänge sichern

Auch in diesem Jahr wird die Mostviertler Bergwelt wieder mit wohligen Klängen erfüllt. Gäste des Festivals wandern gemeinsam von Konzert zu Konzert und können dabei die herrlichen Ausblicke und die Musik genießen. Die Almen rund um Kernhof oder idyllische Plätze rund ums Gscheid werden am 9. und 10. September zu Bühnen in freier Natur.

Bei den Gipfelklängen in St. Aegyd handelt es sich um ein wanderbares Festival, dass bereits das 13. Mal stattfindet und Musik- sowie Wanderbegeisterte jedes Jahr zu den Logenplätzen führt. Die letzten Tickets können noch bis Freitagmittag, 8. September, unter www.gipfelklaenge.at online gekauft werden.

Sigrid Horn und Das Nest, Federspiel und Oehl

Die Veranstaltung findet heuer zum zweiten Mal unter der musikalischen Leitung von Frédéric Alvarado-Dupuy. Dieser wird auch selbst mit seiner Band Federspiel, die am ersten Tag am Gipfel des Schnalzsteins aufspielen wird, mitwirken. Inspiriert von der einzigartigen Landschaft des Mostviertels wurden auch die weiteren Acts ausgewählt und für jeden Ort die perfekte Besetzung gefunden, um die Magie dieser besonderen Veranstaltung musikalisch zu illustrieren.

Am Samstag werden neben Federspiel auch das Trio Riedler/Oberkanins/Raab die Wanderung von Kernhof zur Hofalmhütte und zum Schnalzstein musikalisch begleiten. Als Abschluss am Samstagabend spielen Sigrid Horn und Das Nest ein Konzert im Festsaal St. Aegyd. Am Sonntag sorgen das Paganin Soatnquartett feat. Michael Dumfart und Oehl für Stimmung.

Zum Programm

Die Wanderung am 9. September führt ausgehend von Kernhof bis zur Hofalmhütte und weiter zum Schnalzstein. Musikalisch begrüßt werden die Gäste vom Trio Riedler/Oberkanins/Raab, das auch am Weg zur Hofalmhütte auf einer idyllischen Waldlichtung ein Konzert gibt. Zu Mittag verzaubert Federspiel die Besucher am Gipfel des Schnalzsteins. Für einen grandiosen Konzertabend zum Abschluss des ersten Tages sorgt die aus dem Mostviertel stammende Liedermacherin Sigrid Horn gemeinsam mit Das Nest im Festsaal St. Aegyd.

Den Auftakt am 10. September macht das Paganin Soatnquartett feat. Michael Dumfart beim Wirtshaus Göllerblick. Auch bei der anschließenden Wanderung ums Gscheid sorgen sie inmitten idyllischer Naturkulisse für musikalische Begleitung. Den krönenden Abschluss der Gipfelklaenge 2023 bildet der Pop-Act Oehl.

