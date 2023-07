Orchesterlieder mit Orgel und mehr in der Basilika Lilienfeld

Dass die Orgel mit ihrer Klangfülle und Farbe dem Orchester nahe kommt, brachte ihr den Spitznamen „Königin der Instrumente“ ein. Somit verwundert es nicht, dass speziell Orchesterlieder sich eignen, sie für Orgel zu adaptieren. Das beweisen die Sopranistin Monika Medek und Margit Fussi auf der Orgel am Sonntag, 30. Juli, 16 Uhr in der Stiftsbasilika in Lilienfeld gemeinsam mit Karl Strohriegel, der mit dem Melodieinstrument Klarinette noch weitere Klangfarben hinzufügt. Sie präsentieren sowohl Richard Wagners „Wesendonck-Lieder“ als auch Gustav Mahlers „Rückert-Lieder“ in dieser Besetzung. Abgerundet wird das Programm durch zeitgenössische Werke der Komponisten Karen De Pastel, Paul Hertel und Maximilian Kreuz.