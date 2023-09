Ein Open-Air-Konzert zum 60er

Ihre Vielfalt und die hohe Begabung ihrer Mitglieder bewies die Musikkapelle Eschenau am Samstag am Gemeindevorplatz. Dabei bot sie auch Einblicke in die Geschichte der Musikkapelle. Zahlreiche Besucher ließen sich dieses Ereignis nicht entgehen. Für das leibliche Wohl der Gäste war bestens gesorgt und das noch immer hochsommerliche Wetter schuf überdies den perfekten Rahmen für ein Open-Air-Konzert.

Jubiläum Musikkapelle Eschenau feiert den Sechziger