Schlagzeuger Rene Neuhauser: Von Hainfeld um die Welt

Rene Neuhauser war schon im Kindesalter an Musik interessiert. Die Eltern hätten ihn gerne in der Klassik gesehen, die aber nicht sein Weg war. „Ich hasse Opern, weil ich damit schon fast genötigt wurde“, erinnert sich der Top-Drummer der er später wurde.

Aufmerksam wurde Neuhauser auf seinen Nachbar, der Musiklehrer war. Dieser war der Einzige in der Ortschaft, der ein Schlagzeug besaß. Der junge Rene durfte damals schon in jungen Jahren ein bisschen üben auf diesem Schlagzeug, die Leidenschaft daran wuchs. „Dadurch, dass ich immer bessere Grooves am Drumset spielen konnte, wurde ich neugieriger auf das Instrument“, erzählt er. Sein erstes Schlagzeug war dann nichts Handelsübliches, sondern „ein zusammengewürfeltes Drumset, aus allem, was zu finden war“, schmunzelt er. Er weiß noch: „Da waren alle möglichen Sachen verbaut, die irgendwie nach Drums oder Percussion klangen.“ Ein „TAMA Imerialstar“ war dann das erste „echte Drumset“, das Neuhauser besaß. Er wollte wissen, was man aus so einem Instrument herausholen kann. Während seine Freunde in den Teenagerjahren mit Mopedfahren, Freunden rumhängen und Party machen ihre Zeit verbrachten, war Neuhauser damit beschäftigt, zu üben – und das stundenlang. Tag für Tag. Woche für Woche.

Heimlich nach Wiens ins Konservatorium

Erste Bands, wo er spielte, waren für ihn eher ein Mittel zum Zweck, um noch besser zu werden. Eine Ausbildung an der Handelsakademie war eingehender Wunsch seiner Eltern. „Der Stiefvater war als Bankdirektor da sehr streng und konservativ. Er wollte mich in eine Schiene zwingen, die ich aber nie mochte“, unterstreicht Neuhauser.

Sein Ansporn, Musiker zu werden, wurde dadurch nur noch größer. Er fuhr heimlich nach Wien ins Konservatorium statt in die Schule nach Neunkirchen. „Unterschriften für das Konservatorium wurden einfach von mir gefälscht, um dort aufgenommen zu werden“, gibt er zu. Er war bis heute der jüngste Absolvent des Preiner Konservatorium, weiß er.

Nach seinem Abschluss hielt er sich als Session-Musiker in diversen Bands finanziell über Wasser, ehe er im Wiener Olympia Studio ein Engagement bekam, wo er als „Housedrummer“ für verschiedene Projekte arbeitete. Musik-Ausbildung in HollywoodDieses Engagement verlieh ihm dann Kontakte zu Musikern in den frühen 1990er-Jahren wie Rainhard Fendrich, Andi Baum oder die EAV. Interessant war für ihn auch die Zusammenarbeit mit Alf Poier. Durch den Kontakt zum Wiener Willy Bauer lernte er auch die damalige Gitarristin Lilly Marshall kennen. Über Willi Bauer, für den er Workshops im Bereich Schlagzeug organisierte, folgte dann seine erste Einladung nach Anaheim in den USA. „Dort kamen verschiedenste Kontakte mit Musikinstrumentengroßhändlern und Musikern zustande“, berichtet er. In den USA bekam Neuhauser dann auch eine Möglichkeit, weitere Drumausbildungen am „Musicians Institute Hollywood“ zu absolvieren.

Neuhauser war mit Zwischenstopps in Österreich fünf Jahre in den USA. „Nach dem Abschluss hab ich noch 1,5 Jahre dort unterrichtet“, erzählt er. Studiojobs und Engagements in verschiedenen Bands waren bis 1995 fester Bestandteil seines Lebens, bevor er wieder zurück nach Österreich kam.

Auftritte von Australien bis in die Vereinigten arabischen Emirate

Beim Wiener Drumatical Theatre erlangte Rene Neuhauser schließlich ein fixes Engagement, das ihn rund um die Welt führte. Dort spielte er in 10.000er-Hallen und großen Stadien. In dieser Drumformation trat er mit Symphonieorchestern und Bands auf. Außerdem spielte er für Champions League-Eröffnungen und Firmenfeste für Red Bull. „Bis zu 300 Shows im Jahr“, kann er es selbst kaum glauben.

Es zog ihn um den Globus über Australien bis zu den Vereinigen arabischen Emiraten. Nach mehreren Jahren Jetlag kam für Neuhauser die Zeit, eine Pause einzulegen. Nach dieser Unterbrechung fand er dann nicht so zeitraubende Projekte mit Anastasia und Sepultura. Mit einer Partyband kehrte Rene Neuhauser nochmals zurück, um Oktoberfeste in den USA zu spielen.

Mit Corona war die musikalische Karriere für Neuhauser vorerst vorbei, bzw. bewegte sich auf niedrigem Niveau. „Kleinere Engagements in Unterhaltungsbands hielten und halten mich über Wasser“, schildert er. Aktuell lebt er in Hainfeld und wartet ab, ob es doch noch einmal um die Welt gehen soll.