Chorfestival im Stift Lilienfeld sorgte für volles Haus

Alta Trinità beata, It's a Me O Lord, Ave Maria oder Jesu, meine Freude waren nur einige Lieder, die an diesem Abend zu hören waren.

Ausführende waren der Kirchenchor Wilhelmsburg unter der Leitung von Franz Griesler, der Stifts-Chor unter der Leitung von Florian Pejrimovsky, Chor 70 aus Hainfeld unter der Leitung von Roland Lensch und der Mozartchor aus Böheimkirchen unter der Leitung von Alexander Jovanovic.

Anschließend begeisterte der Vortrag von Volksliedern im Prälatenhof des Stiftes. Der Auftritt der Chöre wurde mit großem Applaus bedankt.

Der Böheimkirchner Chor imponierte mit starken Stimmen im Prälatenhof. Foto: Labenbacher

Der Chor 70 aus Hainfeld mit Leiter Roland Lensch begeisterte ebenso. Foto: Labenbacher

Der Wilhelmsburger Kirchenchor mit Chorleiter Franz Grießler erntete großen Applaus. Foto: Labenbacher