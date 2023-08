Großes Fest zum 90. Geburtstag der Musikkapelle

Vollbild

Mit einem gesanglichen Ständchen stellte sich auch der Kinderchor der Naturparkschule mit Hillamarie Kriener Gitarre beim Festakt ein. Marketenderin Lea Zeh, Manfred Weber, Hermann Schenner, Kapellmeisterin Doris Wais-Pfeffer, Bürgermeisterin Klaudia Kubelka, Dechant Andreas Birngruber, Obfrau der Musikkapelle Annaberg Petra Zeh, Bezirksobmann der Blasmusik Hubert Pfeiffer, Franz und Hannes Kessel und Marketenderin Magdalena Berger beim Musikfest. 35. Jahre lang spielte Florian Pfeffer (Mitte) die Tuba bei der Trachtenkapelle Annaberg, und war bei Festaktivitäten veile Jahre in der Bierausschank tätig. In der Bierschank trafen sich der Musikerpensionist mit seinen Kollegen Martin Zeh und Manfred Weber (v. l.) und so wurde kräftig angestoßen. In der Vinothek stärkten sich mit einem guten Tröpferl v.l. Josef Zeuner, Gemeindeamtsleiter Karl Schachinger mit Gattin, Gabriele Zöchling, sowie Karl Rumpl. Johann Kessel der selbst viele Jahre Musiker der Trachtenkapelle Annaberg war, lies sich dieses Musikspektackel nicht entgehen, und schwang genüsslich das Tanzbein mit Petra Zeh Obfrau der Trachtenkapelle. Gigga Tröstl (r.) mit seiner Partnerin Monika Kessel, selbst zwei Musikprofis bei den Zaumbradlern, sowie Robert "ELVIS" Filzwieser ließen sich diesen musikalischen Leckerbissen nicht entgehen. Auch der Kapellmeister der Trachtenkapelle Furth/Triesting blieb am Dirigentenpult vom Durst nicht verschont. Die beiden Gastkapellen - im Bild die Trachtenkapelle Furth/Triesting - entzündeten ein regelrechtes Feuerwerk der Blasmusik. Die Gäste waren von den musikalischen Darbietungen begeistert. Am Ende des Konzerts gab es Standing-Ovation für die Künstler. Nach der perfekten musikalischen Darbietung der Gastkapelle Furth an der Triesting lud Obfrau Petra Zeh (l.) die Musikerkollegen in die Vinothek.

