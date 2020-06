Ein Lebenszeichen der Kultur möchte die Internationale Sommerakademie Lilienfeld (SAL) geben. Das Musikfestival feiert Beethovens 250. Geburtsjahr mit Konzerten. Für die Meisterkurse haben sich bis jetzt über 90 Studenten angemeldet.

Die Eröffnung startet mit einem Pontifikalamt am Sonntag, 5. Juli, um 9.30 Uhr in der Stiftsbasilika. Hauptzelebrant ist Abt Pius Maurer. Aufgeführt wird Mozarts Missa brevis. Beim anschließenden Festakt ist Landesrat Martin Eichtinger zugegen. Das Eröffnungskonzert um 19.30 Uhr in der Stiftsbasilika bringt Beethovens Klaviertrio in B-Dur und das Septett in Es-Dur zu Gehör.