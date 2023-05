Opernstars im Stift Lilienfeld

Operntheater vom Feinsten gab es am 1. Mai im Dormitorium des Stiftes Lilienfeld. Das bekannte Ensemble des Wiener Operntheaters „OPER in der KRYPTA“ spielte die Oper „Tosca“ von Giacomo Puccini.

„Die Solisten Maria Kahry (Sopran) und Florian Pejrimovsky (Bassbariton) überzeugten von der ersten Sekunde an mit ihrem intensiven Spiel um Macht, Freiheit und schließlich den Tod. Ihre Szenen wirkten so realistisch, dass es einem den Atem verschlug“, resümierte Stiftsorganistin Karen De Pastel. Sie organisiert und leitet das Musikfestival des Stiftes Lilienfeld, in dessen Rahmen die Opernaufführung stattfand.

Das Stück stand unter der musikalischen Leitung von Maximilian Schamschula, welcher laut De Pastel das Publikum am Klavier ebenfalls „mit den Klangfarben und dem typischen Puccini-Ausdruck“ faszinierte. Ein weiteres Highlight war das Hirtenlied, gesungen von Lina Grabmayr, einer Schülerin des heimischen Musikschulverbandes. „Das gesamte Ensemble bot Höchstleistungen“, freut sich die Organisatorin und verweist auf weitere Kulturveranstaltungen im Dormitorium.

