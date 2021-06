Die 40. Sommerakademie Lilienfeld (SAL) naht mit Riesenschritten. „Heuer beginnt die SAL am 4. Juli und dauert bis 18. Juli. Mehr als 135 Studierende aus Österreich, Deutschland, Italien, Taiwan, Ecuador, Brasilien, Polen, Slowenien und Asien haben sich schon angemeldet“, freut sich Präsidentin Karen De Pastel.

Ein Höhepunkt ist die Aufführung der Oper Fidelio von Ludwig van Beethoven am Abend des 4. Juli. Solisten und Chor werden dabei vor dem Hochaltar der Stiftsbasilika Lilienfeld singen – begleitet vom 38-köpfigen Künstlerorchester Wien/Lilienfeld unter der Leitung von Werner Hackl. Besonders hervorzuheben ist die weltbekannte Sopranistin Magdalena Renwart-Kahry, die die anspruchsvolle Rolle der Leonore (Fidelio) übernehmen wird.

„Magdalena Renwart-Kahry wurde die Ehre zuteil, die Rolle der Leonore in Beethovens Fidelio zum ersten Mal während eines Engagements an der Opera di Firenze mit Maestro Zubin Mehta zu erarbeiten. Sie feierte mit dieser fordernden Partie im Herbst 2018 einen großen Erfolg bei der Premiere von Fidelio am Stadttheater Baden. Im Sommer 2019 wurde sie erneut als Leonore an der Oper Burg Gars vom Premierenpublikum bejubelt“, weiß De Pastel zu berichten.