Erfolgreicher Start in die Konzertsaison

Am Mittwoch fand im sehr gut besuchten Dormitorium des Stiftes Lilienfeld der Auftakt der Musikschulkonzerte statt. Die Musikschüler boten ein abwechslungsreiches Programm aus den verschiedensten Stilrichtungen. „Den Schwerpunkt der diesjährigen Konzerte bilden fächerübergreifende Ensembles, um das Erlebnis des gemeinsamen Musizierens in den Vordergrund zu stellen“, schildert Musikschuldirektor Rudolf Ringer.

Das Ereignis ließen sich zahlreiche Gäste, darunter Stadtamtsdirektor Thomas Dobner, Bürgermeister und Verbandsobmann Manuel Aichberger, Altbürgermeister Herbert Schrittwieser sowie Musikschuldirektor Karl Lackinger nicht entgehen.

Neuanmeldungen fürs kommende Schuljahr sind bis 23. Juni möglich

In seinen Grußworten hob Bürgermeister Aichberger vor allem auch den hohen Stellenwert und guten Ruf der Musikschule in der Bevölkerung hervor und dankte dem gesamten Lehrkörper für den qualitativ hochwertigen Musikunterricht. „Konzerte und Veranstaltungen sind die beste Möglichkeit für Musikschulen, sich gut zu präsentieren“, ist er überzeugt. Insgesamt gab es in diesem Schuljahr bereits rund 25 öffentliche Auftritte der Lilienfelder Musikschule in Form von Vortragsabenden, Schulveranstaltungen, musikalischen Umrahmungen von regionalen Festakten und Events im öffentlichen Bereich.

Außerdem musizierten die Musikschulbands der Musikschulen Wilhelmsburg und Lilienfeld das erste Mal zusammen im Rahmen eines Open-Air-Konzertes auf der Nepomukbühne beim Lilienfelder Salettl. Die vier Tanzklassen der Musikschule Türnitz präsentierten unter dem Motto „Die Schule der tanzenden Tiere“ überdies ihr Können. Die Musikschulkonzerte in den Verbandsgemeinden bilden den Abschluss des aktuellen Schuljahres.

Neuanmeldungen und Schnuppermöglichkeiten in allen Instrumental- und Tanzfächern für das kommende Schuljahr sind übrigens bis 23. Juni möglich und können über die Webseite der Musikschule gebucht werden.