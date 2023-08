Star-Flötistin Karin Leitner unterrichtet bald in Türnitz

Sie musizierte bereits mit dem Bühnenorchester der Wiener Staatsoper, ebenso mit dem Royal Philharmonic Orchestra London. Sogar in Kapstadt (Südafrika), trat sie schon mit dem Cape Town Philharmonic Orchestra auf. Nun haben aufstrebende Querflötenspielerinnen und Querflötenspieler die Möglichkeit, von Karin Leitner höchstpersönlich unterrichtet zu werden. Denn ab September ist sie in der Türnitzer Zweigstelle der Musikschule Lilienfeld als Lehrkraft für Querflöte angestellt.

„Ich hatte bereits eine Karenzvertretungsstelle in Lilienfeld und Eschenau inne und habe es sehr genossen, in der schönen Gegend zu sein“, freut sich Leitner. „Die Kinder sind mir in dieser Zeit sehr ans Herz gewachsen. Ich freue mich jetzt weiter zu wirken und meine Expertise einzubringen.“ Querflöte unterrichtet hat sie auch schon der University of Melbourne in Australien. In Zusammenarbeit mit der Yehudi Menuhin Foundation gab sie Musikunterricht für unterprivilegierte Kinder in den Slums von Kapstadt.

Zwei freie Plätze für den Querflötenunterricht gibt es noch. Anmeldung unter www.mslilienfeld.at/anmeldung.

Konzert zwischen den Trümmern

Dank der Musik ist Karin Leitner bereits viel in der Weltgeschichte herumgekommen. Ein Konzert wird sie jedoch nie vergessen: In Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten fand in Nepal ein Konzert statt, für Kinder, deren Eltern dem dortigen Bürgerkrieg zum Opfer gefallen waren. Das Ziel war, den jungen Menschen inmitten all der Zerstörung etwas Positives zu geben. „Die Kinder sind für das Konzert fünf Stunden zu Fuß gegangen“, erinnert sich die Flötistin. Selbst die Jüngsten, mit nur drei Jahren, seien ganz ruhig gewesen und hätten zutiefst interessiert der Musik gelauscht. „Es war unglaublich, es hat mich sehr berührt“, sagt Leitner.

Die nächste Generation musikalisch prägen

Jungen Menschen den Zugang zur Musik zu vermitteln, ist Leitner ein großes Anliegen. „Ich finde, in Zeiten wie diesen kommt die Musik oft zu kurz“, so die Flötistin. Ihr Leben habe die Musik sehr stark bereichert, dies möchte sie ihren künftigen Schülerinnen und Schülern weitergeben. Ohne die Musik hätte sie viel Positives nie erlebt.

Außerdem sei es für die Entwicklung junger Menschen sehr förderlich, zu musizieren. „Das trainiert das Zusammenspiel der beiden Gehirnhälften“, sagt die Flötistin. Gerne würde sie jedes einzelne Kind dazu bringen, ein Instrument zu lernen, „aber ich werde einmal in Türnitz beginnen und freue mich sehr darauf“.