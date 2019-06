Die Ramsauer Musiktage der Trachtenkapelle Ramsau finden von Samstag, 15., bis Sonntag, 16. Juni, statt.

Beginn ist am Samstagabend mit einem Dämmerschoppen der 12-Partie der Trachtenkapelle um 19 Uhr. Anschließend wird es an der Bar lustig.

Am Sonntag um 8.30 Uhr wird in der Pfarrkirche dann eine Heilige Messe gefeiert. Danach beginnt um 10 Uhr der Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Türnitz und den lustigen Ramsauern von der Jugendkapelle. Musikalisch geht es in den Nachmittag, für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Freier Eintritt an beiden Tagen.