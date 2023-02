Mitterbacher Kapellmeister neu gewählt

Im Rahmen seiner Mitgliederversammlung wählte der Musikverein Mitterbach einen neuen Vorstand. Dabei kam es zu personellen Änderungen: Nach 25 Jahren als Kapellmeister übergab Bürgermeister Thomas Teubenbacher offiziell an seinen Sohn Sandro Teubenbacher. Die neue Obmann-Stellvertreterin ist Victoria Harant, sie folgt auf Thomas Harant. Das Amt des Kassier-Stellvertreters übernimmt Andreas Koiser von Franz Griessl. Alle wurden einstimmig gewählt.

Musikalische Highlights gab es laut Obmann Martin Voitech in den letzten drei Jahren wenige: „Es war eine herausfordernde Zeit. Unsere Hauptkonzerte sind den Lockdowns zum Opfer gefallen oder Probenarbeit war nicht möglich.“ Stattdessen lag der Fokus auf den Platzkonzerten und darauf, spielfähig zu bleiben.

„Es war eine herausfordernde Zeit.“ Martin Voitech Obmann des MV Mitterbach

Voitech ist stolz, dass der Verein keinen einzigen Abgang verbuchen musste. Im Gegenteil: Mit Mona Dietl, Johannes Dietl und Manuel Büchinger kamen drei Jungmusiker hinzu. Außerdem kehrte Andreas Koiser zum Verein zurück. Er war in seiner frühesten Jugend schon Mitglied, verschrieb sich dann aber dem Langlaufsport.

Aktuell konzentriert sich der Verein auf sein Frühjahrskonzert, das am 12. und 13. Mai ansteht. Das Musikfest wurde während der Pandemie überdacht und neu konzipiert. Es findet als „Dorfplatz-Gaudi“ am 1. Juli statt. Darüber hinaus beteiligt sich der Musikverein heuer wieder an Feierlichkeiten wie dem Osterweckruf. „Und so ganz langsam beginnen auch schon die Planungen und Vorbereitungen auf unser 70-jähriges Jubiläum 2024“, verrät er.

