Geschichten und Erlebtes teilen: Auszeichnung für Projekt „Filmabend“

Im Landtag in St. Pölten fand die Prämierung der besten Projekte in Niederösterreich für und mit Hochaltrigen statt. „Wir haben die besten Akivitäts- und Bildungsprojekte gesucht, mit denen Wohlergehen, Gesundheit und Fitness für Menschen über 80 Jahre gefördert werden“, betonte Senioren-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister anlässlich der Preisverleihung von Vorzeigeprojekten für Menschen 80plus.

„Ich danke allen, die sich für unsere Eltern und Großeltern engagieren und gratuliere den Gewinnern. Wichtig, dass diese Projekte in die Breite getragen werden und anderen Gemeinden, Organisationen und Ehrenamtlichen als Hilfestellung für neue Projekte für unsere Hochaltrigen in Niederösterreich dienen“, bedankte sich die Landesrätin überdies. Das Projekt wurde von der NÖ Landesregierung, Abteilung Generationenförderung, entwickelt und von Niederösterreichs Seniorenorganisationen unterstützt. Dazu gehören NÖ’s Senioren, der Pensionistenverband NÖ, der NÖ Seniorenring, das Seniorenpastoral der Diözese St. Pölten und der Erzdiözese Wien.

Den Menschen in den Mittelpunkt stellen

Aus 35 Einreichungen wurden die vier besten Projekte zu Siegerprojekten gekürt. Der erste Platz ging an das Projekt „MahlZeit“ der Kleinregion Waldviertel. Traudl Wolfschwenger aus der Gemeinde Ramsau erhielt für ihr Projekt „Filmabend“, welches sie vor einem voll besetzten Saal des NÖ Landhauses präsentierte, den zweiten Preis.

Bei dem Projekt erzählen alte Menschen aus ihrem spannenden, bewegten Leben.“ Traudl Wolfschwenger Initiatorin des Projektes „Filmabend“

„Die meisten der eingereichten Projekte waren Ideen - zum Teil sehr gute - für betagte Menschen. Ich stellte den Menschen selbst in den Mittelpunkt, alte Menschen erzählen aus ihrem interessanten, bewegten Leben“, berichtet sie dazu. „Ihre“ Senioren erzählen in Schulen, vor Publikum oder für filmische Portraits. Damit, betont Wolfschwenger, „bleibt Zeitgeschichte lebendig, authentisch erhalten.“ Und: „Die alten Menschen werden sich bewusst, wie wichtig sie als Zeitzeugen sind, was wiederum ihr Selbstbewusstsein stärkt. Und nicht zuletzt entsteht Vernetzung der Generationen, woraus Gemeindeprojekte entstehen können.“

Wolfschwenger reichte Ausschnitte aus Erzählungen der Senioren im Stiftshof des Stiftes Lilienfeld, anlässlich der 100-Jahr Feiern in Niederösterreich, die Kameramann Franz Lahner alle mitgefilmt hat, ein. Außerdem Ausschnitte aus filmischen Portraits zweier betagter Ramsauer, des 96-jährigen Franz Kahrer - der letzte Wagnermeister von Ramsau - und des 89-jährigen Ferdinand Kühberger, „einem Mann mit vielen Talenten“, wie sie erzählt.

Alle Filme wurden eben in Zusammenarbeit mit Kameramann Franz Lahner sowie dem Ramsauer Historiker Franz Vonwald gestaltet. Bei einem Filmabend wurden die Portraits der Ramsauer Bevölkerung vorgeführt. Natürlich würde Wolfschwenger die Portraits der betagten Menschen gerne fortsetzen, denn: „Sie haben uns so viel zu erzählen.“

