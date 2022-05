Parteien-Präsente für die Mamas

Werbung

In Hainfeld verteilte etwa die SPÖ Hainfeld anlässlich des Muttertags am 8. Mai mit Bürgermeister Albert Pitterle, Vizebürgermeister und SPÖ-Vorsitzendem Andreas Klos sowie Gemeinderätin Lydia Pitterle Schokolade. Die ÖVP Hainfeld mit Stadtrat Christian Köberl sowie den Gemeinderäten Genovefa Scheibenreiter, Sandra Böhmwalder und Martin Seidlböck überraschte die Mütter mit einem Kräutergruß. Die Mamas konnten sich ihr Kräuterstöckel selbst aussuchen. Die FPÖ-Ortsgruppe Hainfeld verteilte indes sowohl in Hainfeld, Rohrbach als auch Kleinzell süße Aufmerksamkeiten als kleine Wertschätzung für die unschätzbare Arbeit der Mütter.

Die FPÖ Traisen, um ein weiteres Beispiel zu bringen, gab Muttertagsgrüße in Form von Schokotalern aus und machte gleichzeitig auf das Volksbegehren "Stoppt Lebendtier-Transporte" aufmerksam.

