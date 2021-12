Tat in Hainfeld: Falscher Einbrecher, rätselhafte Schuhe

Im November steigen mehrere Männer in einen Getränkehandel in Hainfeld ein, brechen den Tresor auf und stehlen zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Am Tatort findet die Polizei zwei Flex und mehrere Bohrmaschinen mit DNA-Spuren darauf. Und sie entdeckt Abdrücke eines markanten Schuhpaares.

Einer der Einbrecher sitzt in Serbien in Haft, vor dem österreichischen Gericht geht es nun um einen 39-Jährigen aus Wien, der beteiligt gewesen sein soll. Sein Freund war nicht dabei, sagt der Serbe in der Videoeinvernahme. Er habe den Mann gemeinsam mit einem anderen Freund für einige Tage in Wien besucht und bei diesem übernachtet.

Der Angeklagte habe von dem Einbruch nichts gewusst. Der Wiener habe ihm aber immer wieder sein Handy zum Navigieren geborgt, weil sein eigenes in Österreich angeblich keine Internetverbindung hatte, erzählt der Mann über Video. Das erkläre, warum das Handy des Angeklagten – wie von der Polizei festgestellt - zeitnah in der Nähe des Tatortes eingeloggt war.

„Ich war mit meiner Freundin zu dem Zeitpunkt zuhause“, sagt der Angeklagte. Es stimme, was der Serbe sage. Er habe gedacht, dass sein Freund zum Tatzeitpunkt in der Stadt spazieren war. Dass er ihm das gesagt hat, bestätigt auch der Serbe. Der Richter ist ein wenig misstrauisch, denn der Mann wirkt sehr gut vorbereitet auf seine genauen Fragen, fast so als hätte jemand vor der Einvernahme mit ihm über den Prozess gesprochen.

Ein weiteres Rätsel bleibt: Von wem stammen die Fußabdrücke am Tatort? Die Polizei vermutet, dass sie dem Angeklagten gehören, überprüft werden konnte das aber nicht. Denn wenige Stunden nachdem die Polizei wegen der Schuhe bei dem Mann anfragte, wurden diese angeblich aus dem Auto des 39-Jährigen gestohlen. Das behauptet zumindest der Angeklagte.

Fakt ist, die Schuhe sind weg. Und das finde der Mann sehr schade, immerhin hatte er die Exemplare der Marke Valentino sehr gern. Der Richter will ein Gutachten zu den besagten Schuhen einholen lassen, bevor er über die Schuld oder Unschuld des Mannes entscheidet. Absurde Zufälle kann es ja durchaus geben, meint der Richter.