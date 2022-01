Brandtner bleibt parteiloser Vizeortschef in Kaumberg

Vizeortschef Alfred Brandtner hat eine klare Meinung zur Corona-Politik der schwarz-grünen Bundesregierung: „Es gibt kein Für und Wider mehr, keine Diskussionen. Die demokratischen Grundrechte werden verletzt.“ Die (mit großer Mehrheit) im Parlament beschlossene Impfpflicht sei ein Beispiel dafür, der Lockdown für Ungeimpfte ein weiteres, erklärt er.

„Wir haben schon zwei Gemeinderäte, die keine Parteimitglieder sind. Jetzt sind es halt drei", sagt ÖVP-Bürgermeister Michael Wurmetzberger.

Die Konsequenzen hat Brandtner bereits gezogen: Er ist aus der ÖVP ausgetreten und hat seine Wirtschaftsbund-Funktionen zurückgelegt. Er war Teilbezirksobmann, Mitglied im Landesinnungsausschuss der Tischler und Bezirksvertrauensperson.

Seither ranken sich zahlreiche Gerüchte, um den Verbleib Brandtners in der Kommunalpolitik. Die Antwort kennt ÖVP-Bürgermeister Michael Wurmetzberger. Brandtner behalte seine Funktion als Vizeortschef – mit dem Unterschied, dass er jetzt eben parteilos ist.

Das sei innerhalb der ÖVP-Fraktion so akkordiert, bestätigt Wurmetzberger: „Dass Alfred Brandtner nicht mehr Wirtschaftsbund-Mitglied sein will, ist seine persönliche Sache, hat aber nichts mit der guten Zusammenarbeit in Kaumberg zu tun.“ Brandtner habe schon viel für die Gemeinde geleistet, das werde er als Vizeortschef auch weiter tun, ist sich Wurmetzberger sicher.

„Werde die Periode zu Ende führen“

Ein parteiloser Mitstreiter im Kaumberger ÖVP-Team sei keine große Sache: „Wir haben schon zwei Gemeinderäte, die keine Parteimitglieder sind. Jetzt sind es halt drei“, bestätigt Wurmetzberger im NÖN-Gespräch. Brandtner bekräftigt: „Ich bin gewählt und werde die Periode zu Ende führen. Wir leisten gute Arbeit.“

Kaumberg ist anders

