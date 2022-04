Polizei-Großeinsatz in Traisen

Werbung

Es blieb am Dienstagnachmittag nicht unbemerkt: Mehrere Polizeistreifen waren an der B 18 bei der Einfahrt in die Traisner Siedlung positioniert, auch in der Siedlung wurden Polizeiautos gesichtet.

Der Grund: ein brenzliger Einsatz. Ein Traisner hatte bei einer Einrichtung kritischer Infrastruktur angerufen und Drohungen gegen diese geäußert. Dort verständigte man sofort die Exekutive. Diese ließ keine Sekunde verstreichen: Sofort rückten 15 Beamte aus dem Bezirk Lilienfeld, St. Pölten-Stadt, Mitglieder der schnellen Interventionsgruppe der Landespolizeidirektion und zwei Diensthundestreifen zur Wohnung des Mannes aus und trafen ihn dort auch an. Er war schwer alkoholisiert. "Anfänglich zeigte er sich nicht kooperativ, gestand aber dann den Anruf", sagt Polizeisprecher Johann Baumschlager auf NÖN-Anfrage.

Der 51-Jährige wurde umgehend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt; diese verfügte eine Anzeige auf freiem Fuß wegen "gefährlicher Drohung". Es kam niemand zu Schaden. Aufgrund der Gefahr von Nachahmungstätern möchte die Polizei die betroffene kritische Infrastruktur und auch den Inhalt der Drohung nicht bekannt geben.

