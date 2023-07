Am Montag traf der Laborbericht in Türnitz ein und gab Entwarnung: Das Leitungswasser ist wieder trinkbar. Es wurden im gesamten Leitungsnetz und bei den Hochbehältern keine bakteriologischen Verunreinigungen mehr nachgewiesen. Das Abkochgebot vom 12. Juli ist also aufgehoben.

Die Gemeinde veranlasst nun, die Ursache abzuklären, damit Vorbeugungsmaßnahmen getroffen werden können.