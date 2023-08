Familie Tiefenbacher führt Dorfgasthof Schwarzenbach fort

1321 wurde das Dorfgasthaus in Schwarzenbach an der Gölsen das erste Mal urkundlich erwähnt. Mit der Pension der Betreiber Hollaus und ihrer Köchin, drohte eine lange Geschichte zu Ende zu gehen. Doch es fand sich ein Nachfolger: die Familie Tiefenbacher vom Most- und Sirupheurigen „Oberhellgrund“.

„Das Haus hat so eine lange Tradition, wir wollen es erhalten“, sagt Agnes Tiefenbacher. Einfach so ein Gasthaus hätte sie nicht eröffnet: „Aber es ist unser Dorfgasthaus, deswegen habe ich ja gesagt.“

Die urige Stube und der Saal bleibt erhalten, lediglich die Küche haben sie renoviert. Die Wirtshausspeisen werden beibehalten, auch Vegetarisches und Veganes kommt auf den Teller.

Agnes und Markus Tiefenbacher stellen sich einer neuen Herausforderung. Foto: Tiefenbacher

Die Tiefenbachers betreiben auch einen Bio-Bauernhof, von dort werden sie auch ihre Produkte im Gasthof verarbeiten. Auch sonst achtet die Familie auf Qualität aus der Region, egal ob beim Gemüse oder Fleisch.

Mit ihrem Bauernhof ist Agnes Tiefenbacher weiterhin glücklich: „Wir wollen unsere Direktvermarktung natürlich auch nicht vernachlässigen.“ Nervos sei sie natürlich vor der Eröffnung, eine Mitarbeiterin der Familie Hollaus und bewährte Helfer ihres Heurigen greifen ihr unter die Arme. In der Küche steht sie selbst.

Die Eröffnung ist am Freitag, 4. August, um 17 Uhr. Die Öffnungszeiten sind einmal für den August fixiert, mit dem Herbst ändern sie sich vermutlich. Sonntag hat das Gasthaus von 8.30 bis 20.30 geöffnet, „weil das bei uns in Schwarzenbach so Tradition ist, dass nach der Kirche alle ins Gasthaus gehen.“