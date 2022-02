Tourismus im Bezirk Lilienfeld „zuversichtlich für Frühlingsmonate“

102.770 Nächtigungen gab es im Tourismusverband Traisen-Gölsental 2021, das sind um 27.336 oder 21 Prozent weniger als 2020. Die NÖN sprach mit Obmann Manuel Aichberger.

NÖN: Haben Sie die Nächtigungszahlen Corona-bedingt so erwartet?

Manuel Aichberger: Ja, die Nächtigungszahlen sind in den letzten beiden Jahren eingebrochen. Der Lockdown im Winter 2020/21 hat uns besonders hart getroffen. Die verschiedenen Wellen lassen sich auch ganz schön ablesen.

Was ist das Ziel für heuer?

Wir gehen davon aus, dass die Nächtigungszahlen 2022 wieder positiv werden. Wobei wir wohl auch noch länger brauchen werden, um das Niveau von 2019 zu erreichen. Die ersten Wochen waren schon positiver, als im letzten Jahr, aber durchaus noch sehr durchwachsen. Wir sind aber für die Frühlingsmonate zuversichtlich.

„Am Muckenkogel soll heuer der erste Teil einer Mountainbike-Singletrail-Strecke errichtet werden.“

Gibt es nennenswerte neue touristische Attraktionen, die heuer im Traisen-Gölsental eröffnet werden sollen?

Konkrete Pläne gibt es etwa in St. Veit, wo die Errichtung eines Pumptracks geplant ist. Am Muckenkogel soll heuer der erste Teil einer Mountainbike-Singletrail-Strecke errichtet werden. Im Rahmen des Anschlussbahnbetriebs der Traisen Gölsental Regionalentwicklungs GmbH zwischen Freiland und St. Aegyd ist gemeinsam mit dem Österreichischen Club für Diesellokgeschichte die Etablierung eines touristischen, schienengebundenen Erlebnisbahnverkehrs geplant. Insbesondere St. Aegyd soll davon profitieren.

Welche speziellen (Werbe)initiativen können Sie nennen, um die Nächtigungszahlen anzukurbeln?

Es gibt eine gemeinsame Winterkampagne mit den Liften und Betrieben, vor allem im digitalen Bereich. Pauschalen mit Partnerbetrieben werden über Google Ads ausgespielt. Wir haben ein Sonderbudget in der Höhe von 100.000 Euro für den heurigen Winter geplant. Nicht alles konnte aufgrund der aktuellen Situation aber umgesetzt werden. Die Kooperation mit dem Mariazellerland wird im Sommer fortgesetzt. Gemeinsame Marketingmaßnahmen sind vor allem im digitalen Bereich und bei der Pressearbeit geplant.

Welche Neuigkeiten gibt es zum Thema Rad und Pilgern zu vermelden?

Zwei Gravelbiketouren sind in Umsetzung und werden gemeinsam mit der Niederösterreich-Werbung beworben – einmal von Wien über Wienerwald, Hainfeld, Lilienfeld und St. Aegyd nach Mariazell und einmal von St. Pölten über das Pielachtal und den Naturpark Ötscher-Tormäuer nach Mariazell. Zudem sind der Traisentalradweg und das Mountainbike-Angebot gemeinsam mit der Niederösterreich-Werbung und Österreich-Werbung ein besonderer Schwerpunkt. Beim Thema Pilgern arbeiten wir im Rahmen der Kooperation mit der Romea Strata an einem grenzüberschreitenden INTERREG-Projekt, also einer Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Im Frühjahr wird sich herausstellen, ob wir da gemeinsam den Zuschlag erhalten.

Die Kooperation zwischen dem Naturpark Ötscher-Tormäuer und der Mariazellerbahn soll weiter ausgebaut werden?

Mittlerweile sind rund ein Drittel aller Tickets, die wir im Naturpark verkaufen, Kombitickets. Im Frühjahr gibt es gemeinsam mit Niederösterreich Bahnen, Naturpark Ötscher-Tormäuer, Mariazellerland und Mostviertel Tourismus einen Regionstag in der Laubenbachmühle, wo wir die neuen Angebote und Kooperationen den Partnern präsentieren. Gemeinsame Marketingkooperationsmaßnahmen sind ebenfalls bereits in der Detailplanung. Die Anreise in den Naturpark mit der Bahn beziehungsweise Routenvorschläge in Kombination mit der Bahn stehen dabei im Vordergrund.

