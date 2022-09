Hainfelder Schülerhort erstrahlt in neuem Glanz

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Rechtzeitig vor Schulbeginn ist alles fertig: Die Räumlichkeiten des Schülerhorts in der Volksschule sind saniert.

„Das war nötig. Die Einrichtung war einfach in einigen Bereichen abgenutzt und in die Jahre gekommen“, stellt dazu Thomas Schweiger vom Bauamt fest. So haben die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in enger Kooperation mit den Hainfelder Firmen Maler Meier, Intecma und Redzac die Arbeiten vorgenommen.

„Der Fußboden, die Decke sowie die Beleuchtung wurden erneuert. Die Wände erhielten einen modernen hellen Anstrich“, führt Thomas Schweiger aus. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 24.000 Euro. Der Beschluss dazu erfolgte im Hainfelder Stadtrat und war einstimmig. Die Arbeiten erfolgten von der letzten Juli- bis zur zweiten Augustwoche – in der Zeit, wo auch die Sommerbetreuung für Kinder eine Pause hatte.

Bedarf an Betreuung am Nachmittag steigt

Die Arbeiten waren notwendig, findet Schweiger, denn: „Die Nachfrage an unserer Schülernachmittagbetreuung steigt.“ Durchschnittlich 20 Volksschüler nutzen diese während des Schuljahrs. Seit einigen Jahren wird der Schülerhort von der Gemeinde selbst geführt. Hortleiterin ist Lisa Karrer. Sie kümmert sich mit einigen weiteren Mitarbeitern während des Schuljahrs um die Mädchen und Buben von Schulschluss bis 17 Uhr.

Die Betreuung kostet monatlich zwischen 50 und 90 Euro, die tägliche Mahlzeit, zubereitet im Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld, drei Euro. Im Sommer können die Kinder ab der Früh bis über Mittag bleiben. Zur Erinnerung: Der Kinderhort wurde bis zur Pensionierung von Hortleiterin Ingrid Sperl als Verein „Aramsamsam“ erfolgreich geführt und aufgebaut. Die neue Mittelschule verfügt indes über eine eigene Nachmittagsbetreuung.

Übrigens: Auch im Hainfelder Kindergarten laufen derzeit Arbeiten. Das Gebäude wird zur Nutzung eines neuen Administrationsprogramms für das Team flächendeckend mit WLAN ausgestattet.

