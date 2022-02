Karner will Hotel Mitterbach am 1. Juni wieder öffnen

Für Schlagzeilen hat Robert Karner mit der Sperre seiner Tourismusbetriebe im Ort gesorgt. Die Corona-Maßnahmen der Regierung würden einen wirtschaftlichen Betrieb unmöglich machen, so die damalige Begründung des Unternehmers, die NÖN berichtete:

Mitterbach Corona-Protestmaßnahme: Karner macht Hotel & Lokale vorläufig dicht

Mitterbach Viel Zustimmung für Karners Hotel- und Lokalschließungen

Mit Bekanntgabe der fast gänzlichen Maßnahmen-Aufhebung kündigt der Erfolgsunternehmer die Wiederöffnung seines Hotels Mitterbach mit 1. Juni an. Buchungen werden bereits angenommen, verrät Karner.

Foto: NOEN

„Wegen zwei Wochen das Hotel aufzusperren, macht keinen Sinn, da ja der Liftbetrieb am 20. März eingestellt wird und die Region dann kaum von Interesse für Urlauber ist“, begründet Karner. Seine Ferienwohnungen und Appartements werden nach der eingelegten Pause ab Mai wieder für die Urlaubsgäste geöffnet sein.

Alles eitel Wonne sei aber noch längst nicht, betont Karner. Er bemerkt in seinen mittlerweile wieder in Betrieb befindlichen Gaststätten weiterhin empfindliche Einbußen. „Die Leute sind nach wie vor verhalten“, konstatiert Karner. Und: „Wir sehen am Beispiel Ko‘eck, dass es besser wäre, das Lokal geschlossen zu halten“, rechnet der Unternehmer hier ein Umsatzminus von 50 bis 60 Prozent vor.

Am Balzplatzerl auf der Gemeindealpe sei die Situation ok. „Aber auch hier gibt es noch ein eingeschränktes Verhalten der Besucher, das sich auf den Umsatz auswirkt“, urteilt Karner.

Die Auszahlung von Finanzhilfen seitens der öffentlichen Hand erfolge indes immer schleppender. Auf die Kurzarbeitsunterstützung von Dezember warte er etwa noch immer, verdeutlicht der Unternehmer.

Attraktive Destinationen

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden