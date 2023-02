SPÖ-Bilanz im Bezirk Lilienfeld: „Einsatz ungebrochen“

„Die SPÖ erreichte im Bezirk Lilienfeld landesweit das beste Wahlergebnis“, ist Spitzenkandidat Christian Fischer erfreut, trotz Verlusten im Vergleich zur Landtagswahl 2018.

Die Einbußen will er wieder schmälern. „Wir werden in den nächsten Jahren alles daran setzen, das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen“, betont er. Nach dem Wahlergebnis von Freude zu sprechen, fällt ihm schwer, aber: „Dass die SPÖ in meiner Heimatgemeinde St. Veit ein Plus von fast sechs Prozent einfahren und sogar den ersten Platz erobern konnte, ist aber ein schönes Zeichen für meinen politischen Weg.“

Seine Themen sind klar: Verbesserung der Situation für alle Menschen im Bezirk, „ganz egal, ob sie uns das Vertrauen bei der Wahl geschenkt haben oder nicht.“ Sein Einsatz für einen Kinderarzt im Bezirk - mehr als 2.000 Unterschriften errang seine Petition - ein zeitgemäßes Öffi-System und ein leistbares Leben sei „ungebrochen“.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.