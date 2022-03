93-Jährige aus St. Aegyd traf ihren Lebensretter

„Danke für alles“: Sichtlich gerührt zeigt sich Aloisia Mosböck, als sich ihr Lebensretter Franz Grießler in ihrer Wohnung zu einer Stippvisite einstellt. Der 9. Jänner 2022 ist der zweite Geburtstag von Aloisia Mosböck: Da wäre die 93-Jährige um ein Haar bei einem Brand ums Leben gekommen ( wir hatten berichtet ).

Im Zuge des Feuers, das im Bereich des Ofens in ihrer Wohnung in Eisenwerk ausgebrochen war, konnte sich die Seniorin am Sonntagabend gerade noch zum Küchenfenster retten.

Retter schrie: „Loisi bleib beim Fenster“

Franz Grießler, der seine Firma in der Nähe dieser Wohnung hat, bemerkte die Notlage und setzte sofort die Rettungskette in Gang. „Loisi bleib beim Fenster“, habe ihr Retter gerufen, erinnert sich Aloisia Mosböck.

Kurz darauf waren die gerade noch rechtzeitig alarmierten St. Aegyder Feuerwehren – die FF St. Aegyd-Markt, die FF Kernhof und die Betriebsfeuerwehr Roth Technik – am Einsatzort. Sie bekämpften die Flammen und brachten die 93-Jährige aus den brennenden Räumlichkeiten ins Freie.

In diesem Wohnhaus war das Feuer ausgebrochen: Der Aufmerksamkeit von Franz Grießler ist es zu verdanken, dass die 93-Jährige rechtzeitig von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden konnte. Foto: FF St. Aegyd-Markt/Meissinger

Das Rote Kreuz Traisental überstellte die St. Aegyderin mit einer Rauchgasvergiftung ins Landesklinikum Lilienfeld. Nach rund einer Woche konnte die rüstige Seniorin das Spital wieder verlassen – und lebt seither in einer anderen Wohnhausanlage im Ort.

Beim Treffen mit ihrem Lebensretter läuft schon wieder der Schmäh. „Du warst eh lustig draußen“, habe er von ihrem Krankenhausaufenthalt vernommen, schmunzelt Franz Grießler.

Die 93-Jährige verneint nicht und überreicht ihrem Retter als kleines Dankeschön einen Tank-Gutschein. Grießler selbst zeigt sich bescheiden: „Das war selbstverständlich.“ Er sei froh, die prekäre Lage rechtzeitig bemerkt zu haben.

Angestoßen wurde dann natürlich auch noch – auf viel Gesundheit, damit die 93-jährige St. Aegyderin so fit bleibt, um weiterhin allein in den eigenen vier Wänden wohnen zu können. . .

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden