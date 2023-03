Neuer Mandatar für ÖVP Lilienfeld

Altbürgermeister Wolfgang Labenbacher hat im Rahmen seines Amtsverzichts auch sein Gemeinderatsmandat zurückgelegt. Dadurch wurde ein ÖVP-Gemeinderatsmandat zur Nachbesetzung frei.

Nach dem bei der letzten Gemeinderatswahl 2020 ÖVP-parteiintern verbindlich festgelegten Vorzugsstimmenmodell kam dadurch jene Person automatisch zum Zug, die beim damaligen Urnengang die entsprechende Anzahl an persönlichen Vorzugsstimmen erhalten hat. Dies ist der 29-jährige Kfz-Meister Florian Schönhofer aus Marktl, der nun – wie es die Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung vorsehen – vor der festgesetzten Gemeinderatssitzung angelobt wurde.

Er wird in den Gemeinderatsausschüssen für „Finanzen, Personal, Wirtschaft und Gemeindeinfrastruktur“ sowie „Tourismus und Wohnbau“ mitarbeiten. „Ich habe Kfz-Meister erlernt, im zweiten Bildungsweg die Berufsreifeprüfung absolviert. Die Ausschüsse in die ich gewählt wurde, behandeln Themengebiete, in denen ich mich durch meine Ausbildung gut einbringen kann“, betont Schönhofer.

